BeamSwap (GLINT) Tokenomika
BeamSwap (GLINT) Informacija
What Is Beamswap ($GLINT)? Beamswap is a DeFi Hub and the first Decentralized exchange (DEX) with an automated market maker (AMM), providing liquidity and peer-to-peer transactions, built on the Moonbeam network.
Why Moonbeam? Most funds raised and highest number of contributions for a polkadot parachain Combines Ethereum's simplicity of use with the power of Polkadot Seamless transition form other Ethereum Virtual Machine (EVM) chains Beamswap has the first-movers advantage Compatibility with the tools people already use and are familiar with (Metamask, Remix, Hardhat, Truffle and others) Cross-chain integrations On-chain governance Low gas prices Scalability What Makes Beamswap Unique? The products and features are curated with both beginners and experienced users in mind. Beamswap' goal is to provide users with a suite of tools that cover all of their needs directly on our platform.
Integrated Bridge for EVMs Yield Farming Syrup Pools DEX & AMM NFT Marketplace Charts & Portfolio Tracker Advanced trading Limit Orders Zap Launchpad Governance What is $GLINT Utilities? Beamswap is Powered by GLINT...
Stake GLINT to receive a portion of the DEX Fees; Use GLINT for Governance! Participate in the important decisions; Participate in our Launchpad projects and increase your allocation with GLINT. When you stake your $GLINT in the single sided auto-compounding buyback pool you will receive Beamshare tokens as receipt, representing your share of the pool.
BeamSwap (GLINT) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius BeamSwap (GLINT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
BeamSwap (GLINT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti BeamSwap (GLINT) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų GLINT tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek GLINT tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate GLINT tokenomiką, galite peržiūrėti GLINT tokeno kainą realiuoju laiku!
GLINT kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda GLINT? Mūsų GLINT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.