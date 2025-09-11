Bazed Games kaina (BAZED)
Bazed Games (BAZED) realiojo laiko kaina yra $0.03905265. Per pastarąsias 24 valandas BAZED svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03674323 iki aukščiausios $ 0.03946305 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BAZED kaina yra $ 0.516385, o žemiausia – $ 0.0050751.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BAZED per pastarąją valandą pasikeitė +0.65%, per 24 valandas – +4.60%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Bazed Games rinkos kapitalizacija yra $ 2.98M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BAZED apyvartoje yra 76.32M vienetų, o bendras kiekis siekia 76319082.92117779. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.98M
Šiandienos Bazed Games kainos pokytis į USD: $ +0.00171856.
Bazed Games 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0160413875.
Bazed Games 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0161276861.
Bazed Games 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.01284571240415381.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00171856
|+4.60%
|30 dienų
|$ -0.0160413875
|-41.07%
|60 dienų
|$ -0.0161276861
|-41.29%
|90 dienų
|$ -0.01284571240415381
|-24.75%
Bazed is a distinguished online casino and player-versus-player (PvP) platform empowered by web3 technology. By delivering an enthralling and in-depth experience for global players, we emphasize community engagement. The ongoing development of our services is significantly influenced by the insights and requirements of our user base. Games DAO, a distinguished Gambling Platform utilizing the innovative technology of the Ethereum blockchain. We take pride in offering an extensive range of gaming adventures, comprising five proprietary games, engineered by our dedicated team. These exclusive Bazed Originals, namely Coin Flip, Jackpot, Dream Towers, and Crash, are fashioned to provide unparalleled excitement. Furthermore, our gaming offerings have been enriched by the addition of assorted slots and table games from premier suppliers. All Bazed Original games undergo stringent examination to maintain the utmost standards of safety, integrity, and fairness. Bazed’s commitment to prioritizing player experience sets it apart. We offer a trustworthy and lawful platform that provides secure and fair gaming. Utilizing the ETH blockchain’s capabilities, we provide novel features such as wagering with non-fungible tokens (NFTs) and handling various cryptocurrencies for deposits and withdrawals. Our fusion of traditional casino gaming with pioneering technology fosters a community-centric experience, making us a one-of-a-kind gaming destination.
