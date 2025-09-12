Bazed Games (BAZED) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Bazed Games kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BAZED augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Bazed Games kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Bazed Games kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:58:03(UTC+8)

Bazed Games Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Bazed Games (BAZED) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Bazed Games galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.038490 prekybos kainą 2025 m.

Bazed Games (BAZED) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Bazed Games galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.040415 prekybos kainą 2026 m.

Bazed Games (BAZED) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BAZED ateities kaina yra $ 0.042435 su 10.25% augimo norma.

Bazed Games (BAZED) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BAZED ateities kaina yra $ 0.044557 su 15.76% augimo norma.

Bazed Games (BAZED) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BAZED 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.046785, o augimo norma – 21.55%.

Bazed Games (BAZED) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BAZED 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.049124, o augimo norma – 27.63%.

Bazed Games (BAZED) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Bazed Games kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.080019 prekybos kainą.

Bazed Games (BAZED) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Bazed Games kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.130342 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.038490
    0.00%
  • 2026
    $ 0.040415
    5.00%
  • 2027
    $ 0.042435
    10.25%
  • 2028
    $ 0.044557
    15.76%
  • 2029
    $ 0.046785
    21.55%
  • 2030
    $ 0.049124
    27.63%
  • 2031
    $ 0.051581
    34.01%
  • 2032
    $ 0.054160
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.056868
    47.75%
  • 2034
    $ 0.059711
    55.13%
  • 2035
    $ 0.062697
    62.89%
  • 2036
    $ 0.065831
    71.03%
  • 2037
    $ 0.069123
    79.59%
  • 2038
    $ 0.072579
    88.56%
  • 2039
    $ 0.076208
    97.99%
  • 2040
    $ 0.080019
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Bazed Games kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.038490
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.038495
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.038527
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.038648
    0.41%
Bazed Games (BAZED) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma BAZED kaina yra $0.038490. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Bazed Games (BAZED) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė BAZED, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.038495. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Bazed Games (BAZED) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BAZED, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.038527. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Bazed Games (BAZED) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BAZED kaina yra $0.038648. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Bazed Games kainų statistika

--
----

--

$ 2.94M
$ 2.94M$ 2.94M

76.32M
76.32M 76.32M

--
----

--

Naujausia BAZED kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, BAZED turi 76.32M apyvartą ir $ 2.94M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Bazed Games istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Bazed Games, dabartinė Bazed Games kaina yra 0.038490USD. Apyvartinė Bazed Games (BAZED) pasiūla yra 76.32M BAZED, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,935,755.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -1.10%
    $ -0.000430
    $ 0.039080
    $ 0.037594
  • 7 dienos
    -0.04%
    $ -0.000016
    $ 0.083443
    $ 0.035267
  • 30 dienų
    -52.37%
    $ -0.020159
    $ 0.083443
    $ 0.035267
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Bazed Games kaina pasikeitė $-0.000430, atspindinti -1.10% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Bazed Games buvo prekiaujama aukščiausia $0.083443 ir žemiausia $0.035267. Kainos pokytis buvo -0.04%. Ši naujausia tendencija parodo BAZED potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Bazed Games įvyko -52.37%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.020159 vertę. Tai rodo, kad BAZED artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Bazed Games (BAZED) kainų prognozės modulis?

Bazed Games Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BAZED kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Bazed Games ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BAZED būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Bazed Games kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BAZED ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BAZED pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Bazed Games potencialą.

Kodėl BAZED kainų prognozė yra svarbi?

BAZED kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BAZED dabar?
Pagal jūsų prognozes, BAZED pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BAZED kainų prognozė?
Remiantis Bazed Games (BAZED) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BAZED kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BAZED 2026 m.?
1 vieneto Bazed Games (BAZED) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BAZED padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BAZED kaina 2027 m.?
Bazed Games (BAZED) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BAZED kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BAZED kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Bazed Games (BAZED) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BAZED kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Bazed Games (BAZED) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BAZED 2030 m.?
1 vieneto Bazed Games (BAZED) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BAZED padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BAZED kainų prognozė 2040 metams?
Bazed Games (BAZED) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BAZED kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:58:03(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.