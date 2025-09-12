Daugiau apie BASED

BASEDChad logotipas

BASEDChad kaina (BASED)

Neįtraukta į sąrašą

1 BASED į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.50%1D
USD
BASEDChad (BASED) kainos grafikas realiu laiku
BASEDChad (BASED) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00513753
$ 0.00513753$ 0.00513753

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

+1.50%

-0.95%

-0.95%

BASEDChad (BASED) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BASED svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BASED kaina yra $ 0.00513753, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BASED per pastarąją valandą pasikeitė -0.01%, per 24 valandas – +1.50%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BASEDChad (BASED) rinkos informacija

$ 91.78K
$ 91.78K$ 91.78K

--
----

$ 98.92K
$ 98.92K$ 98.92K

927.80M
927.80M 927.80M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė BASEDChad rinkos kapitalizacija yra $ 91.78K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BASED apyvartoje yra 927.80M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 98.92K

BASEDChad (BASED) kainos istorija USD

Šiandienos BASEDChad kainos pokytis į USD: $ 0.
BASEDChad 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BASEDChad 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BASEDChad 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.50%
30 dienų$ 0-16.28%
60 dienų$ 0+21.45%
90 dienų$ 0--

Kas yra BASEDChad (BASED)

Introducing Based Chad, a pure meme launching on the Base chain as a meme coin with with a high possibility for BASED functionality and brain-melting user interactions!

BASEDChad (BASED) išteklius

Oficiali svetainė

BASEDChad kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BASEDChad (BASED) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BASEDChad (BASED) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BASEDChad prognozes.

Peržiūrėkite BASEDChad kainos prognozę dabar!

BASED į vietos valiutas

BASEDChad (BASED) Tokenomika

Supratimas apie BASEDChad (BASED) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BASEDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BASEDChad (BASED)

Kiek BASEDChad(BASED) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BASED kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BASED į USD kaina?
Dabartinė BASED kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BASEDChad rinkos kapitalizacija?
BASED rinkos kapitalizacija yra $ 91.78KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BASED apyvartoje?
BASED apyvartoje yra 927.80MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BASED kaina?
BASED pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00513753USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BASED kaina?
BASED pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BASED prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BASED yra --USD.
Ar BASED kaina šiais metais kils?
BASED šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BASED kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.