Based Monsta logotipas

Based Monsta kaina (MONSTA)

Neįtraukta į sąrašą

1 MONSTA į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-1.80%1D
USD
Based Monsta (MONSTA) kainos grafikas realiu laiku
Based Monsta (MONSTA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.15%

-1.86%

+0.60%

+0.60%

Based Monsta (MONSTA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MONSTA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MONSTA kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MONSTA per pastarąją valandą pasikeitė -0.15%, per 24 valandas – -1.86%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Based Monsta (MONSTA) rinkos informacija

$ 494.35K
$ 494.35K$ 494.35K

--
----

$ 525.26K
$ 525.26K$ 525.26K

9.04B
9.04B 9.04B

9,605,339,396.235117
9,605,339,396.235117 9,605,339,396.235117

Dabartinė Based Monsta rinkos kapitalizacija yra $ 494.35K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MONSTA apyvartoje yra 9.04B vienetų, o bendras kiekis siekia 9605339396.235117. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 525.26K

Based Monsta (MONSTA) kainos istorija USD

Šiandienos Based Monsta kainos pokytis į USD: $ 0.
Based Monsta 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Based Monsta 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Based Monsta 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.86%
30 dienų$ 0-38.64%
60 dienų$ 0-6.81%
90 dienų$ 0--

Kas yra Based Monsta (MONSTA)

A vault-driven, gamified DeFi beast thriving on Base Chain. Burn, grind, stack $CAKE, and claim your legendary rewards Who’s Based Monsta? The blue-and-white beast who’s been stacking $CAKE so hard it’s like I’m compensating for something (spoiler: I’m not). Fused from chaos and a degenerate need to dominate, I’m here to make wallets thicker and morals thinner. Now on Base, I turn $CAKE from dessert to foreplay, and I’m not stopping ‘til every degen out there is licking frosting off my... gains ;) If you’re looking for safe, scroll on. If you’re ready to get a little weird, welcome to the party!

Based Monsta (MONSTA) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Based Monsta kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Based Monsta (MONSTA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Based Monsta (MONSTA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Based Monsta prognozes.

Peržiūrėkite Based Monsta kainos prognozę dabar!

MONSTA į vietos valiutas

Based Monsta (MONSTA) Tokenomika

Supratimas apie Based Monsta (MONSTA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MONSTAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Based Monsta (MONSTA)

Kiek Based Monsta(MONSTA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MONSTA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MONSTA į USD kaina?
Dabartinė MONSTA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Based Monsta rinkos kapitalizacija?
MONSTA rinkos kapitalizacija yra $ 494.35KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MONSTA apyvartoje?
MONSTA apyvartoje yra 9.04BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MONSTA kaina?
MONSTA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MONSTA kaina?
MONSTA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra MONSTA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MONSTA yra --USD.
Ar MONSTA kaina šiais metais kils?
MONSTA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MONSTA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.