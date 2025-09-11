Daugiau apie TYBG

Base God logotipas

Base God kaina (TYBG)

Neįtraukta į sąrašą

1 TYBG į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-0.20%1D
USD
Base God (TYBG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:44:42(UTC+8)

Base God (TYBG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00005877
$ 0.00005877
24 val. žemiausia
$ 0.00006382
$ 0.00006382
24 val. aukščiausia

$ 0.00005877
$ 0.00005877

$ 0.00006382
$ 0.00006382

$ 0.00070125
$ 0.00070125

$ 0.00000226
$ 0.00000226

-0.98%

+1.70%

-0.05%

-0.05%

Base God (TYBG) realiojo laiko kaina yra $0.00005977. Per pastarąsias 24 valandas TYBG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00005877 iki aukščiausios $ 0.00006382 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TYBG kaina yra $ 0.00070125, o žemiausia – $ 0.00000226.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TYBG per pastarąją valandą pasikeitė -0.98%, per 24 valandas – +1.70%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Base God (TYBG) rinkos informacija

$ 7.41M
$ 7.41M

--
----

$ 7.41M
$ 7.41M

122.93B
122.93B

122,931,702,405.52266
122,931,702,405.52266

Dabartinė Base God rinkos kapitalizacija yra $ 7.41M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TYBG apyvartoje yra 122.93B vienetų, o bendras kiekis siekia 122931702405.52266. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.41M

Base God (TYBG) kainos istorija USD

Šiandienos Base God kainos pokytis į USD: $ 0.
Base God 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000177345.
Base God 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000023351.
Base God 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00000588887085565168.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.70%
30 dienų$ -0.0000177345-29.67%
60 dienų$ -0.0000023351-3.90%
90 dienų$ -0.00000588887085565168-8.96%

Kas yra Base God (TYBG)

Base God (TYBG) išteklius

Oficiali svetainė

Base God kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Base God (TYBG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Base God (TYBG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Base God prognozes.

Peržiūrėkite Base God kainos prognozę dabar!

TYBG į vietos valiutas

Base God (TYBG) Tokenomika

Supratimas apie Base God (TYBG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TYBGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Base God (TYBG)

Kiek Base God(TYBG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TYBG kaina USD valiuta yra 0.00005977USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TYBG į USD kaina?
Dabartinė TYBG kaina USD valiuta yra $ 0.00005977. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Base God rinkos kapitalizacija?
TYBG rinkos kapitalizacija yra $ 7.41MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TYBG apyvartoje?
TYBG apyvartoje yra 122.93BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TYBG kaina?
TYBG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00070125USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TYBG kaina?
TYBG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000226USD.
Kokia yra TYBG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TYBG yra --USD.
Ar TYBG kaina šiais metais kils?
TYBG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TYBG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:44:42(UTC+8)

