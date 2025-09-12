Bangkit kaina (BKIT)
+0.78%
+0.78%
Bangkit (BKIT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BKIT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BKIT kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BKIT per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +0.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Bangkit rinkos kapitalizacija yra $ 38.78K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BKIT apyvartoje yra 80.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 80000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 38.78K
Šiandienos Bangkit kainos pokytis į USD: $ 0.
Bangkit 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bangkit 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bangkit 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|-58.11%
|60 dienų
|$ 0
|-52.41%
|90 dienų
|$ 0
|--
Bangkit ($BKIT) is the inaugural token launched by Meme Blind Box, a groundbreaking AI agent designed to autonomously create meme tokens on the Base blockchain, with a unique twist—it’s driven by community sentiment and trends. This innovative approach marks a significant evolution in the world of meme tokens, merging artificial intelligence with the power of decentralized, community-driven creativity. The result is a dynamic ecosystem where the voice of the community directly shapes the narrative, style, and success of the tokens. The story of $BKIT began at Devcon 2024 in Bangkok during a live demonstration that captivated audiences with its potential to revolutionize how meme tokens are conceived and adopted. This milestone marked the birth of a new era where tokens are not only AI-generated but also community-owned, creating a symbiotic relationship between technology and its supporters. By harnessing the power of collective input, $BKIT exemplifies a spirit of inclusivity, creativity, and shared ownership. Bangkit is more than a token; it represents a movement—an invitation to join the Bangkit Litter 🐱, a growing community of enthusiasts who embrace the limitless possibilities of AI-crafted tokens. Together, they are redefining the meme token landscape, pushing boundaries, and unleashing the collective imagination to create something truly extraordinary. Whether you're a blockchain enthusiast, a creative mind, or a meme lover, $BKIT offers an opportunity to be part of a vibrant, collaborative journey into the future of tokenomics. Jump in today and explore the exciting world of $BKIT—where AI innovation meets human ingenuity.
Kiek kainuos Bangkit (BKIT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bangkit (BKIT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bangkit prognozes.
Peržiūrėkite Bangkit kainos prognozę dabar!
Supratimas apie Bangkit (BKIT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BKITišsamią tokeno tokenomiką dabar!
