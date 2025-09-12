Daugiau apie ATEHUN

1 ATEHUN į USD – tiesioginė kaina:

$0.536127
+1.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
ATEHUN (ATEHUN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:11:08(UTC+8)

ATEHUN (ATEHUN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.471509
24 val. žemiausia
$ 0.536133
24 val. aukščiausia

$ 0.471509
$ 0.536133
$ 14.82
$ 0.329596
+0.01%

+1.81%

+42.23%

+42.23%

ATEHUN (ATEHUN) realiojo laiko kaina yra $0.536127. Per pastarąsias 24 valandas ATEHUN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.471509 iki aukščiausios $ 0.536133 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ATEHUN kaina yra $ 14.82, o žemiausia – $ 0.329596.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ATEHUN per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – +1.81%, o per pastarąsias 7 dienas – +42.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ATEHUN (ATEHUN) rinkos informacija

$ 486.70K
$ 486.70K$ 486.70K

--
----

$ 486.70K
$ 486.70K$ 486.70K

907.81K
907.81K 907.81K

907,807.0
907,807.0 907,807.0

Dabartinė ATEHUN rinkos kapitalizacija yra $ 486.70K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ATEHUN apyvartoje yra 907.81K vienetų, o bendras kiekis siekia 907807.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 486.70K

ATEHUN (ATEHUN) kainos istorija USD

Šiandienos ATEHUN kainos pokytis į USD: $ +0.00952838.
ATEHUN 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0892589264.
ATEHUN 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1490541357.
ATEHUN 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.5353740880913296.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00952838+1.81%
30 dienų$ -0.0892589264-16.64%
60 dienų$ -0.1490541357-27.80%
90 dienų$ -0.5353740880913296-49.96%

Kas yra ATEHUN (ATEHUN)

$atehun is short for $atehun'dred. Its derived from the first organic meme around hyperliquid: $800/pt. $800/pt was based on @crypto_adair long tweet thread that gave the bull case for Hyperliquid before they had a token and they just had a points program to award users. Essentially, @crypto_adair argued it was likely the best opportunity in crypto and is destined to be a top 10 coin which would make each point worth $800 in the next 12-18 months. $atehun represents this undying delusional bullishness on Hyperliquid as the future of finance.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

ATEHUN (ATEHUN) išteklius

Oficiali svetainė

ATEHUN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ATEHUN (ATEHUN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ATEHUN (ATEHUN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ATEHUN prognozes.

Peržiūrėkite ATEHUN kainos prognozę dabar!

ATEHUN į vietos valiutas

ATEHUN (ATEHUN) Tokenomika

Supratimas apie ATEHUN (ATEHUN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ATEHUNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ATEHUN (ATEHUN)

Kiek ATEHUN(ATEHUN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ATEHUN kaina USD valiuta yra 0.536127USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ATEHUN į USD kaina?
Dabartinė ATEHUN kaina USD valiuta yra $ 0.536127. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ATEHUN rinkos kapitalizacija?
ATEHUN rinkos kapitalizacija yra $ 486.70KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ATEHUN apyvartoje?
ATEHUN apyvartoje yra 907.81KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ATEHUN kaina?
ATEHUN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 14.82USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ATEHUN kaina?
ATEHUN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.329596USD.
Kokia yra ATEHUN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ATEHUN yra --USD.
Ar ATEHUN kaina šiais metais kils?
ATEHUN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ATEHUN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:11:08(UTC+8)

ATEHUN (ATEHUN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.