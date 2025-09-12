Daugiau apie ASTRL

Astrolescent kaina (ASTRL)

1 ASTRL į USD – tiesioginė kaina:

$0.059384
-3.60%1D
Astrolescent (ASTRL) kainos grafikas realiu laiku
Astrolescent (ASTRL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.057807
24 val. žemiausia
$ 0.061779
24 val. aukščiausia

$ 0.057807
$ 0.061779
$ 0.137317
$ 0.01194874
-0.78%

-3.63%

+87.47%

+87.47%

Astrolescent (ASTRL) realiojo laiko kaina yra $0.059384. Per pastarąsias 24 valandas ASTRL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.057807 iki aukščiausios $ 0.061779 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ASTRL kaina yra $ 0.137317, o žemiausia – $ 0.01194874.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ASTRL per pastarąją valandą pasikeitė -0.78%, per 24 valandas – -3.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +87.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Astrolescent (ASTRL) rinkos informacija

$ 973.90K
--
$ 2.14M
16.40M
36,000,000.0
Dabartinė Astrolescent rinkos kapitalizacija yra $ 973.90K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ASTRL apyvartoje yra 16.40M vienetų, o bendras kiekis siekia 36000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.14M

Astrolescent (ASTRL) kainos istorija USD

Šiandienos Astrolescent kainos pokytis į USD: $ -0.00224285105802031.
Astrolescent 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0454492059.
Astrolescent 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0080467101.
Astrolescent 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.020632666057366384.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00224285105802031-3.63%
30 dienų$ +0.0454492059+76.53%
60 dienų$ +0.0080467101+13.55%
90 dienų$ +0.020632666057366384+53.24%

Kas yra Astrolescent (ASTRL)

Your one-stop shop for trading tokens on Radix. Swap any token on Radix and always get the best deal. Astrolescent lowers price impact by routing your trade accross multiple DEXs.

Astrolescent (ASTRL) išteklius

Oficiali svetainė

Astrolescent kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Astrolescent (ASTRL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Astrolescent (ASTRL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Astrolescent prognozes.

Peržiūrėkite Astrolescent kainos prognozę dabar!

ASTRL į vietos valiutas

Astrolescent (ASTRL) Tokenomika

Supratimas apie Astrolescent (ASTRL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ASTRLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Astrolescent (ASTRL)

Kiek Astrolescent(ASTRL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ASTRL kaina USD valiuta yra 0.059384USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ASTRL į USD kaina?
Dabartinė ASTRL kaina USD valiuta yra $ 0.059384. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Astrolescent rinkos kapitalizacija?
ASTRL rinkos kapitalizacija yra $ 973.90KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ASTRL apyvartoje?
ASTRL apyvartoje yra 16.40MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ASTRL kaina?
ASTRL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.137317USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ASTRL kaina?
ASTRL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01194874USD.
Kokia yra ASTRL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ASTRL yra --USD.
Ar ASTRL kaina šiais metais kils?
ASTRL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ASTRL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.