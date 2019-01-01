Astrolescent (ASTRL) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieAstrolescent (ASTRL), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Astrolescent (ASTRL) Informacija

Your one-stop shop for trading tokens on Radix. Swap any token on Radix and always get the best deal. Astrolescent lowers price impact by routing your trade accross multiple DEXs.

Oficiali svetainė:
https://astrolescent.com

Astrolescent (ASTRL) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Astrolescent (ASTRL) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 845.66K
$ 845.66K
Bendra pasiūla:
$ 36.00M
$ 36.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 16.40M
$ 16.40M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.86M
$ 1.86M
Visų laikų rekordas:
$ 0.137317
$ 0.137317
Visų laikų minimumas:
$ 0.01194874
$ 0.01194874
Dabartinė kaina:
$ 0.050321
$ 0.050321

Astrolescent (ASTRL) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Astrolescent (ASTRL) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ASTRL tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ASTRL tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ASTRL tokenomiką, galite peržiūrėti ASTRL tokeno kainą realiuoju laiku!

ASTRL kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda ASTRL? Mūsų ASTRL kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.