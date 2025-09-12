Daugiau apie AKRE

Arkreen Token logotipas

Arkreen Token kaina (AKRE)

Neįtraukta į sąrašą

1 AKRE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00028134
$0.00028134$0.00028134
+32.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Arkreen Token (AKRE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:10:31(UTC+8)

Arkreen Token (AKRE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0114795
$ 0.0114795$ 0.0114795

$ 0
$ 0$ 0

+6.72%

+32.89%

+140.57%

+140.57%

Arkreen Token (AKRE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas AKRE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AKRE kaina yra $ 0.0114795, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AKRE per pastarąją valandą pasikeitė +6.72%, per 24 valandas – +32.89%, o per pastarąsias 7 dienas – +140.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Arkreen Token (AKRE) rinkos informacija

$ 1.67M
$ 1.67M$ 1.67M

--
----

$ 2.81M
$ 2.81M$ 2.81M

5.94B
5.94B 5.94B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Dabartinė Arkreen Token rinkos kapitalizacija yra $ 1.67M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AKRE apyvartoje yra 5.94B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.81M

Arkreen Token (AKRE) kainos istorija USD

Šiandienos Arkreen Token kainos pokytis į USD: $ 0.
Arkreen Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Arkreen Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Arkreen Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+32.89%
30 dienų$ 0+284.92%
60 dienų$ 0+163.98%
90 dienų$ 0--

Kas yra Arkreen Token (AKRE)

Arkreen Network is a Web3-enabled data network for distributed renewable energy resources connection and monetization towards a carbon-neutral Earth. Arkreen Network aims to establish DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) for ReFi (Regenerative Finance) infrastructure and global inclusive network for climate action.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Arkreen Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Arkreen Token (AKRE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Arkreen Token (AKRE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Arkreen Token prognozes.

Peržiūrėkite Arkreen Token kainos prognozę dabar!

AKRE į vietos valiutas

Arkreen Token (AKRE) Tokenomika

Supratimas apie Arkreen Token (AKRE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AKREišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Arkreen Token (AKRE)

Kiek Arkreen Token(AKRE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AKRE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AKRE į USD kaina?
Dabartinė AKRE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Arkreen Token rinkos kapitalizacija?
AKRE rinkos kapitalizacija yra $ 1.67MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AKRE apyvartoje?
AKRE apyvartoje yra 5.94BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AKRE kaina?
AKRE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0114795USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AKRE kaina?
AKRE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra AKRE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AKRE yra --USD.
Ar AKRE kaina šiais metais kils?
AKRE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AKRE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:10:31(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.