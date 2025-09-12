Daugiau apie ARCD

Arcade logotipas

Arcade kaina (ARCD)

Neįtraukta į sąrašą

1 ARCD į USD – tiesioginė kaina:

$0.0025549
-0.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
Arcade (ARCD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:12:36(UTC+8)

Arcade (ARCD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00254303
24 val. žemiausia
$ 0.00258095
24 val. aukščiausia

$ 0.00254303
$ 0.00258095
$ 0.592641
$ 0.00155501
--

-0.37%

-2.15%

-2.15%

Arcade (ARCD) realiojo laiko kaina yra $0.0025549. Per pastarąsias 24 valandas ARCD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00254303 iki aukščiausios $ 0.00258095 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ARCD kaina yra $ 0.592641, o žemiausia – $ 0.00155501.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ARCD per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.37%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Arcade (ARCD) rinkos informacija

$ 65.21K
--
$ 255.49K
25.52M
100,000,000.0
Dabartinė Arcade rinkos kapitalizacija yra $ 65.21K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ARCD apyvartoje yra 25.52M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 255.49K

Arcade (ARCD) kainos istorija USD

Šiandienos Arcade kainos pokytis į USD: $ 0.
Arcade 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000515693.
Arcade 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0015680502.
Arcade 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.37%
30 dienų$ -0.0000515693-2.01%
60 dienų$ +0.0015680502+61.37%
90 dienų$ 0--

Kas yra Arcade (ARCD)

Arcade is the governance token of ArcadeDAO which is a decentralized organization driving growth and management of the Arcade Lending Protocol.

Arcade (ARCD) išteklius

Oficiali svetainė

Arcade kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Arcade (ARCD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Arcade (ARCD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Arcade prognozes.

Peržiūrėkite Arcade kainos prognozę dabar!

ARCD į vietos valiutas

Arcade (ARCD) Tokenomika

Supratimas apie Arcade (ARCD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ARCDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Arcade (ARCD)

Kiek Arcade(ARCD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ARCD kaina USD valiuta yra 0.0025549USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ARCD į USD kaina?
Dabartinė ARCD kaina USD valiuta yra $ 0.0025549. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Arcade rinkos kapitalizacija?
ARCD rinkos kapitalizacija yra $ 65.21KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ARCD apyvartoje?
ARCD apyvartoje yra 25.52MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ARCD kaina?
ARCD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.592641USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ARCD kaina?
ARCD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00155501USD.
Kokia yra ARCD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ARCD yra --USD.
Ar ARCD kaina šiais metais kils?
ARCD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ARCD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:12:36(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.