Amulet Protocol logotipas

Amulet Protocol kaina (AMU)

Neįtraukta į sąrašą

1 AMU į USD – tiesioginė kaina:

$0.00017037
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Amulet Protocol (AMU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:56:10(UTC+8)

Amulet Protocol (AMU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0.078485
$ 0
--

--

+1.46%

+1.46%

Amulet Protocol (AMU) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas AMU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AMU kaina yra $ 0.078485, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AMU per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +1.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Amulet Protocol (AMU) rinkos informacija

$ 78.36K
--
$ 170.37K
459.93M
1,000,000,000.0
Dabartinė Amulet Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 78.36K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AMU apyvartoje yra 459.93M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 170.37K

Amulet Protocol (AMU) kainos istorija USD

Šiandienos Amulet Protocol kainos pokytis į USD: $ 0.
Amulet Protocol 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Amulet Protocol 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Amulet Protocol 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+1.72%
60 dienų$ 0+1.35%
90 dienų$ 0--

Kas yra Amulet Protocol (AMU)

Amulet Protocol ("Amulet") is a decentralized risk protection protocol ("RPP") built for Rust-based ecosystems, supporting both Solana blockchain and EVM networks (Ethereum, Optimism, and Polygon zk-EVM). Amulet has designed an innovative and open risk protection model which not only effectively addresses the common challenges of existing decentralized RPPs, but also the whole decentralized risk protection sector.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Amulet Protocol (AMU) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Amulet Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Amulet Protocol (AMU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Amulet Protocol (AMU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Amulet Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Amulet Protocol kainos prognozę dabar!

AMU į vietos valiutas

Amulet Protocol (AMU) Tokenomika

Supratimas apie Amulet Protocol (AMU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AMUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Amulet Protocol (AMU)

Kiek Amulet Protocol(AMU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AMU kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AMU į USD kaina?
Dabartinė AMU kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Amulet Protocol rinkos kapitalizacija?
AMU rinkos kapitalizacija yra $ 78.36KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AMU apyvartoje?
AMU apyvartoje yra 459.93MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AMU kaina?
AMU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.078485USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AMU kaina?
AMU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra AMU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AMU yra --USD.
Ar AMU kaina šiais metais kils?
AMU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AMU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.