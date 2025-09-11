Daugiau apie AIR

Altair logotipas

Altair kaina (AIR)

Neįtraukta į sąrašą

1 AIR į USD – tiesioginė kaina:

$0.00323602
-0.90%1D
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:55:06(UTC+8)
USD
Altair (AIR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:55:06(UTC+8)

Altair (AIR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00319218
24 val. žemiausia
$ 0.00330619
24 val. aukščiausia

$ 0.00319218
$ 0.00330619
$ 0.157422
$ 0.00089993
+1.36%

-0.96%

+2.14%

+2.14%

Altair (AIR) realiojo laiko kaina yra $0.00323587. Per pastarąsias 24 valandas AIR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00319218 iki aukščiausios $ 0.00330619 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AIR kaina yra $ 0.157422, o žemiausia – $ 0.00089993.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AIR per pastarąją valandą pasikeitė +1.36%, per 24 valandas – -0.96%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Altair (AIR) rinkos informacija

$ 1.28M
--
$ 1.53M
394.13M
473,730,000.0
Dabartinė Altair rinkos kapitalizacija yra $ 1.28M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AIR apyvartoje yra 394.13M vienetų, o bendras kiekis siekia 473730000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.53M

Altair (AIR) kainos istorija USD

Šiandienos Altair kainos pokytis į USD: $ 0.
Altair 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002644893.
Altair 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0013774525.
Altair 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.003536670903924156.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.96%
30 dienų$ -0.0002644893-8.17%
60 dienų$ -0.0013774525-42.56%
90 dienų$ -0.003536670903924156-52.22%

Kas yra Altair (AIR)

Altair combines the industry-leading infrastructure built by Centrifuge to finance real-world assets (RWA) on Centrifuge Chain, with the newest experimental features — before they go live on Centrifuge Chain. Even once Centrifuge is fully live on Polkadot, Kusama will be used for minting art NFTs, financing undiscovered assets, and whatever else the Kusama community brings to the table.

Altair (AIR) išteklius

Oficiali svetainė

Altair kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Altair (AIR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Altair (AIR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Altair prognozes.

Peržiūrėkite Altair kainos prognozę dabar!

AIR į vietos valiutas

Altair (AIR) Tokenomika

Supratimas apie Altair (AIR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AIRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Altair (AIR)

Kiek Altair(AIR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AIR kaina USD valiuta yra 0.00323587USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AIR į USD kaina?
Dabartinė AIR kaina USD valiuta yra $ 0.00323587. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Altair rinkos kapitalizacija?
AIR rinkos kapitalizacija yra $ 1.28MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AIR apyvartoje?
AIR apyvartoje yra 394.13MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AIR kaina?
AIR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.157422USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AIR kaina?
AIR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00089993USD.
Kokia yra AIR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AIR yra --USD.
Ar AIR kaina šiais metais kils?
AIR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AIR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:55:06(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.