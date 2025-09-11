Daugiau apie ALB

Alien Base logotipas

Alien Base kaina (ALB)

Neįtraukta į sąrašą

1 ALB į USD – tiesioginė kaina:

$0.061317
$0.061317$0.061317
-5.00%1D
mexc
USD
Alien Base (ALB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:40:15(UTC+8)

Alien Base (ALB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.059423
24 val. žemiausia
$ 0.064585
24 val. aukščiausia

$ 0.059423
$ 0.064585
$ 0.572381
$ 0.00108398
+0.11%

-5.06%

-3.08%

-3.08%

Alien Base (ALB) realiojo laiko kaina yra $0.061317. Per pastarąsias 24 valandas ALB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.059423 iki aukščiausios $ 0.064585 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ALB kaina yra $ 0.572381, o žemiausia – $ 0.00108398.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ALB per pastarąją valandą pasikeitė +0.11%, per 24 valandas – -5.06%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Alien Base (ALB) rinkos informacija

$ 12.94M
--
$ 25.82M
210.57M
420,122,826.7240399
Dabartinė Alien Base rinkos kapitalizacija yra $ 12.94M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ALB apyvartoje yra 210.57M vienetų, o bendras kiekis siekia 420122826.7240399. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 25.82M

Alien Base (ALB) kainos istorija USD

Šiandienos Alien Base kainos pokytis į USD: $ -0.00326839109425519.
Alien Base 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0206169214.
Alien Base 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0059401824.
Alien Base 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0094666538071528.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00326839109425519-5.06%
30 dienų$ -0.0206169214-33.62%
60 dienų$ +0.0059401824+9.69%
90 dienų$ -0.0094666538071528-13.37%

Kas yra Alien Base (ALB)

Alien Base (ALB) išteklius

Oficiali svetainė

Alien Base kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Alien Base (ALB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Alien Base (ALB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Alien Base prognozes.

Peržiūrėkite Alien Base kainos prognozę dabar!

ALB į vietos valiutas

Alien Base (ALB) Tokenomika

Supratimas apie Alien Base (ALB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ALBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Alien Base (ALB)

Kiek Alien Base(ALB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ALB kaina USD valiuta yra 0.061317USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ALB į USD kaina?
Dabartinė ALB kaina USD valiuta yra $ 0.061317. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Alien Base rinkos kapitalizacija?
ALB rinkos kapitalizacija yra $ 12.94MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ALB apyvartoje?
ALB apyvartoje yra 210.57MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ALB kaina?
ALB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.572381USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ALB kaina?
ALB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00108398USD.
Kokia yra ALB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ALB yra --USD.
Ar ALB kaina šiais metais kils?
ALB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ALB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:40:15(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.