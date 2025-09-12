Daugiau apie AICAT

AICAT kaina (AICAT)

Neįtraukta į sąrašą

1 AICAT į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
AICAT (AICAT) kainos grafikas realiu laiku
AICAT (AICAT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00110116
$ 0.00110116$ 0.00110116

$ 0
$ 0$ 0

+0.52%

+2.08%

+12.72%

+12.72%

AICAT (AICAT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas AICAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AICAT kaina yra $ 0.00110116, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AICAT per pastarąją valandą pasikeitė +0.52%, per 24 valandas – +2.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AICAT (AICAT) rinkos informacija

$ 22.64K
$ 22.64K$ 22.64K

--
----

$ 22.64K
$ 22.64K$ 22.64K

996.42M
996.42M 996.42M

996,420,432.400149
996,420,432.400149 996,420,432.400149

Dabartinė AICAT rinkos kapitalizacija yra $ 22.64K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AICAT apyvartoje yra 996.42M vienetų, o bendras kiekis siekia 996420432.400149. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 22.64K

AICAT (AICAT) kainos istorija USD

Šiandienos AICAT kainos pokytis į USD: $ 0.
AICAT 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
AICAT 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
AICAT 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.08%
30 dienų$ 0+12.98%
60 dienų$ 0+23.30%
90 dienų$ 0--

Kas yra AICAT (AICAT)

AICAT simply involves AI + CAT dancing that’s gone viral all over tiktok and instagram reels. Cute & funny. The AICAT Coin project is likely a cryptocurrency or blockchain-based initiative that have gained attention due to its viral nature, possibly leveraging artificial intelligence (AI) and blockchain technology. AICAT Project relies on attention of degens. It is revolutionizing the way AI and cryptocurrency interact, merging the best of both worlds into one innovative digital asset.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

AICAT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AICAT (AICAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AICAT (AICAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AICAT prognozes.

Peržiūrėkite AICAT kainos prognozę dabar!

AICAT į vietos valiutas

AICAT (AICAT) Tokenomika

Supratimas apie AICAT (AICAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AICATišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AICAT (AICAT)

Kiek AICAT(AICAT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AICAT kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AICAT į USD kaina?
Dabartinė AICAT kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AICAT rinkos kapitalizacija?
AICAT rinkos kapitalizacija yra $ 22.64KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AICAT apyvartoje?
AICAT apyvartoje yra 996.42MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AICAT kaina?
AICAT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00110116USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AICAT kaina?
AICAT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra AICAT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AICAT yra --USD.
Ar AICAT kaina šiais metais kils?
AICAT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AICAT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.