Daugiau apie AVM

AVM Kainos informacija

AVM Oficiali svetainė

AVM Tokenomika

AVM Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Agent Virtual Machine logotipas

Agent Virtual Machine kaina (AVM)

Neįtraukta į sąrašą

1 AVM į USD – tiesioginė kaina:

$0.156867
$0.156867$0.156867
-2.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Agent Virtual Machine (AVM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:39:19(UTC+8)

Agent Virtual Machine (AVM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.142755
$ 0.142755$ 0.142755
24 val. žemiausia
$ 0.165778
$ 0.165778$ 0.165778
24 val. aukščiausia

$ 0.142755
$ 0.142755$ 0.142755

$ 0.165778
$ 0.165778$ 0.165778

$ 0.402596
$ 0.402596$ 0.402596

$ 0.04020243
$ 0.04020243$ 0.04020243

+0.41%

-2.77%

-9.85%

-9.85%

Agent Virtual Machine (AVM) realiojo laiko kaina yra $0.156867. Per pastarąsias 24 valandas AVM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.142755 iki aukščiausios $ 0.165778 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AVM kaina yra $ 0.402596, o žemiausia – $ 0.04020243.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AVM per pastarąją valandą pasikeitė +0.41%, per 24 valandas – -2.77%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Agent Virtual Machine (AVM) rinkos informacija

$ 8.36M
$ 8.36M$ 8.36M

--
----

$ 15.73M
$ 15.73M$ 15.73M

53.15M
53.15M 53.15M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė Agent Virtual Machine rinkos kapitalizacija yra $ 8.36M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AVM apyvartoje yra 53.15M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.73M

Agent Virtual Machine (AVM) kainos istorija USD

Šiandienos Agent Virtual Machine kainos pokytis į USD: $ -0.0044811151794417.
Agent Virtual Machine 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0394077355.
Agent Virtual Machine 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0535727001.
Agent Virtual Machine 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0165375572323807.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0044811151794417-2.77%
30 dienų$ -0.0394077355-25.12%
60 dienų$ -0.0535727001-34.15%
90 dienų$ -0.0165375572323807-9.53%

Kas yra Agent Virtual Machine (AVM)

VM (Agent Virtual Machine) is the runtime layer for the agent economy: a secure, scalable compute protocol that turns agent outputs into real-world execution. It bridges large language models (LLMs) and code execution, allowing agents to autonomously run scripts, process data, and interact with systems without infrastructure overhead. Powered by MCP, it enables trustless, high-throughput code execution with zero DevOps.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Agent Virtual Machine (AVM) išteklius

Oficiali svetainė

Agent Virtual Machine kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Agent Virtual Machine (AVM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Agent Virtual Machine (AVM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Agent Virtual Machine prognozes.

Peržiūrėkite Agent Virtual Machine kainos prognozę dabar!

AVM į vietos valiutas

Agent Virtual Machine (AVM) Tokenomika

Supratimas apie Agent Virtual Machine (AVM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AVMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Agent Virtual Machine (AVM)

Kiek Agent Virtual Machine(AVM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AVM kaina USD valiuta yra 0.156867USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AVM į USD kaina?
Dabartinė AVM kaina USD valiuta yra $ 0.156867. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Agent Virtual Machine rinkos kapitalizacija?
AVM rinkos kapitalizacija yra $ 8.36MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AVM apyvartoje?
AVM apyvartoje yra 53.15MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AVM kaina?
AVM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.402596USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AVM kaina?
AVM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.04020243USD.
Kokia yra AVM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AVM yra --USD.
Ar AVM kaina šiais metais kils?
AVM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AVM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:39:19(UTC+8)

Agent Virtual Machine (AVM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.