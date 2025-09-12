Agent Virtual Machine (AVM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Agent Virtual Machine kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek AVM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Agent Virtual Machine kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Agent Virtual Machine kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Agent Virtual Machine Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Agent Virtual Machine (AVM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Agent Virtual Machine galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.165742 prekybos kainą 2025 m.

Agent Virtual Machine (AVM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Agent Virtual Machine galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.174029 prekybos kainą 2026 m.

Agent Virtual Machine (AVM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. AVM ateities kaina yra $ 0.182730 su 10.25% augimo norma.

Agent Virtual Machine (AVM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. AVM ateities kaina yra $ 0.191867 su 15.76% augimo norma.

Agent Virtual Machine (AVM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AVM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.201460, o augimo norma – 21.55%.

Agent Virtual Machine (AVM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AVM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.211533, o augimo norma – 27.63%.

Agent Virtual Machine (AVM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Agent Virtual Machine kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.344565 prekybos kainą.

Agent Virtual Machine (AVM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Agent Virtual Machine kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.561261 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.165742
    0.00%
  • 2026
    $ 0.174029
    5.00%
  • 2027
    $ 0.182730
    10.25%
  • 2028
    $ 0.191867
    15.76%
  • 2029
    $ 0.201460
    21.55%
  • 2030
    $ 0.211533
    27.63%
  • 2031
    $ 0.222110
    34.01%
  • 2032
    $ 0.233215
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.244876
    47.75%
  • 2034
    $ 0.257120
    55.13%
  • 2035
    $ 0.269976
    62.89%
  • 2036
    $ 0.283475
    71.03%
  • 2037
    $ 0.297648
    79.59%
  • 2038
    $ 0.312531
    88.56%
  • 2039
    $ 0.328157
    97.99%
  • 2040
    $ 0.344565
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Agent Virtual Machine kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.165742
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.165764
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.165900
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.166423
    0.41%
Agent Virtual Machine (AVM) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma AVM kaina yra $0.165742. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Agent Virtual Machine (AVM) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė AVM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.165764. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Agent Virtual Machine (AVM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė AVM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.165900. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Agent Virtual Machine (AVM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma AVM kaina yra $0.166423. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Agent Virtual Machine kainų statistika

--
----

--

$ 8.85M
$ 8.85M$ 8.85M

53.15M
53.15M 53.15M

--
----

--

Naujausia AVM kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, AVM turi 53.15M apyvartą ir $ 8.85M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Agent Virtual Machine istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Agent Virtual Machine, dabartinė Agent Virtual Machine kaina yra 0.165742USD. Apyvartinė Agent Virtual Machine (AVM) pasiūla yra 53.15M AVM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $8,853,861.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    5.46%
    $ 0.008581
    $ 0.174468
    $ 0.151961
  • 7 dienos
    -2.47%
    $ -0.004109
    $ 0.239668
    $ 0.138231
  • 30 dienų
    -32.14%
    $ -0.053274
    $ 0.239668
    $ 0.138231
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Agent Virtual Machine kaina pasikeitė $0.008581, atspindinti 5.46% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Agent Virtual Machine buvo prekiaujama aukščiausia $0.239668 ir žemiausia $0.138231. Kainos pokytis buvo -2.47%. Ši naujausia tendencija parodo AVM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Agent Virtual Machine įvyko -32.14%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.053274 vertę. Tai rodo, kad AVM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Agent Virtual Machine (AVM) kainų prognozės modulis?

Agent Virtual Machine Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas AVM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Agent Virtual Machine ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą AVM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Agent Virtual Machine kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja AVM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina AVM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Agent Virtual Machine potencialą.

Kodėl AVM kainų prognozė yra svarbi?

AVM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į AVM dabar?
Pagal jūsų prognozes, AVM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio AVM kainų prognozė?
Remiantis Agent Virtual Machine (AVM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama AVM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 AVM 2026 m.?
1 vieneto Agent Virtual Machine (AVM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AVM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama AVM kaina 2027 m.?
Agent Virtual Machine (AVM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 AVM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė AVM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Agent Virtual Machine (AVM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė AVM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Agent Virtual Machine (AVM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 AVM 2030 m.?
1 vieneto Agent Virtual Machine (AVM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AVM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia AVM kainų prognozė 2040 metams?
Agent Virtual Machine (AVM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 AVM kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.