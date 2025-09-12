Daugiau apie ADAPAD

$0.00272651
ADAPad (ADAPAD) kainos grafikas realiu laiku
ADAPad (ADAPAD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00272522
24 val. žemiausia
$ 0.00272943
24 val. aukščiausia

$ 0.00272522
$ 0.00272943
$ 1.28
$ 0.00228774
--

-0.06%

+3.58%

+3.58%

ADAPad (ADAPAD) realiojo laiko kaina yra $0.00272651. Per pastarąsias 24 valandas ADAPAD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00272522 iki aukščiausios $ 0.00272943 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ADAPAD kaina yra $ 1.28, o žemiausia – $ 0.00228774.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ADAPAD per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.06%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ADAPad (ADAPAD) rinkos informacija

$ 1.01M
--
$ 1.01M
371.91M
371,912,414.8334381
Dabartinė ADAPad rinkos kapitalizacija yra $ 1.01M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ADAPAD apyvartoje yra 371.91M vienetų, o bendras kiekis siekia 371912414.8334381. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.01M

ADAPad (ADAPAD) kainos istorija USD

Šiandienos ADAPad kainos pokytis į USD: $ 0.
ADAPad 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000571975.
ADAPad 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002368001.
ADAPad 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000564090997858313.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.06%
30 dienų$ -0.0000571975-2.09%
60 dienų$ +0.0002368001+8.69%
90 dienų$ +0.0000564090997858313+2.11%

Kas yra ADAPad (ADAPAD)

ADAPad – First deflationary Launchpad for Cardano ecosystem Cardano recently announced Alonzo upgrade, which will enable smart contracts and decentralized finance (DEFI) capabilities to the Cardano ecosystem

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

ADAPad (ADAPAD) išteklius

Oficiali svetainė

ADAPad kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ADAPad (ADAPAD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ADAPad (ADAPAD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ADAPad prognozes.

Peržiūrėkite ADAPad kainos prognozę dabar!

ADAPAD į vietos valiutas

ADAPad (ADAPAD) Tokenomika

Supratimas apie ADAPad (ADAPAD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ADAPADišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ADAPad (ADAPAD)

Kiek ADAPad(ADAPAD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ADAPAD kaina USD valiuta yra 0.00272651USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ADAPAD į USD kaina?
Dabartinė ADAPAD kaina USD valiuta yra $ 0.00272651. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ADAPad rinkos kapitalizacija?
ADAPAD rinkos kapitalizacija yra $ 1.01MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ADAPAD apyvartoje?
ADAPAD apyvartoje yra 371.91MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ADAPAD kaina?
ADAPAD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.28USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ADAPAD kaina?
ADAPAD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00228774USD.
Kokia yra ADAPAD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ADAPAD yra --USD.
Ar ADAPAD kaina šiais metais kils?
ADAPAD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ADAPAD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.