Action Figure logotipas

Action Figure kaina (FIGURE)

Neįtraukta į sąrašą

1 FIGURE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-5.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Action Figure (FIGURE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:54:13(UTC+8)

Action Figure (FIGURE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01045737
$ 0.01045737$ 0.01045737

$ 0
$ 0$ 0

+0.47%

-5.90%

-17.92%

-17.92%

Action Figure (FIGURE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FIGURE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FIGURE kaina yra $ 0.01045737, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FIGURE per pastarąją valandą pasikeitė +0.47%, per 24 valandas – -5.90%, o per pastarąsias 7 dienas – -17.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Action Figure (FIGURE) rinkos informacija

$ 65.38K
$ 65.38K$ 65.38K

--
----

$ 65.38K
$ 65.38K$ 65.38K

999.44M
999.44M 999.44M

999,436,766.759396
999,436,766.759396 999,436,766.759396

Dabartinė Action Figure rinkos kapitalizacija yra $ 65.38K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FIGURE apyvartoje yra 999.44M vienetų, o bendras kiekis siekia 999436766.759396. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 65.38K

Action Figure (FIGURE) kainos istorija USD

Šiandienos Action Figure kainos pokytis į USD: $ 0.
Action Figure 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Action Figure 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Action Figure 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-5.90%
30 dienų$ 0-28.28%
60 dienų$ 0-35.90%
90 dienų$ 0--

Kas yra Action Figure (FIGURE)

Action Figure (FIGURE) išteklius

Oficiali svetainė

Action Figure kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Action Figure (FIGURE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Action Figure (FIGURE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Action Figure prognozes.

Peržiūrėkite Action Figure kainos prognozę dabar!

FIGURE į vietos valiutas

Action Figure (FIGURE) Tokenomika

Supratimas apie Action Figure (FIGURE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FIGUREišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Action Figure (FIGURE)

Kiek Action Figure(FIGURE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FIGURE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FIGURE į USD kaina?
Dabartinė FIGURE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Action Figure rinkos kapitalizacija?
FIGURE rinkos kapitalizacija yra $ 65.38KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FIGURE apyvartoje?
FIGURE apyvartoje yra 999.44MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FIGURE kaina?
FIGURE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01045737USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FIGURE kaina?
FIGURE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra FIGURE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FIGURE yra --USD.
Ar FIGURE kaina šiais metais kils?
FIGURE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FIGURE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:54:13(UTC+8)

