NEXPACE kaina(NXPC)

NEXPACE (NXPC) kainos grafikas realiu laiku
NEXPACE (NXPC) kainos informacija (USD)

NEXPACE (NXPC) realiojo laiko kaina yra $ 0.6904. Per pastarąsias 24 valandas NXPC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.6804 iki aukščiausios $ 0.6961 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NXPC kaina yra $ 3.8393480388979015, o žemiausia – $ 0.6349493471362493.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NXPC per pastarąją valandą pasikeitė +0.26%, per 24 valandas – -0.43%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NEXPACE (NXPC) rinkos informacija

$ 139.77M
$ 139.77M$ 139.77M

$ 918.59K
$ 918.59K$ 918.59K

$ 690.40M
$ 690.40M$ 690.40M

202.45M
202.45M 202.45M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.24%

0.01%

AVAX_CCHAIN

Dabartinė NEXPACE rinkos kapitalizacija yra $ 139.77M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 918.59K. NXPC apyvartoje yra 202.45M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 690.40M

NEXPACE (NXPC) kainos istorija USD

Stebėkite NEXPACE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.002982-0.43%
30 dienų$ -0.2132-23.60%
60 dienų$ -0.2984-30.18%
90 dienų$ -0.7307-51.42%
NEXPACE kainos pokytis šiandien

Šiandien NXPC užfiksuotas $ -0.002982 (-0.43%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

NEXPACE 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.2132 (-23.60%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

NEXPACE 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NXPC rodiklis pasikeitė $ -0.2984 (-30.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

NEXPACE 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.7307 (-51.42%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NEXPACE (NXPC) pokyčius?

Peržiūrėkite NEXPACE kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra NEXPACE (NXPC)

NXPC is the foundational token of the MapleStory Universe ecosystem, designed to capture and represent the value of both in-game activity and broader ecosystem growth. It serves multiple roles: as a utility token used for transaction fees within the Layer 1 network, as a medium of exchange for acquiring NFT item baskets, and as a reserve asset for NESO—the game currency pegged to NXPC. Players convert NXPC to NESO for item upgrades, while creators receive NXPC as incentives for generating value, following a transparent, halving-based distribution model.

NEXPACE galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NEXPACE investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NXPCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie NEXPACE mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NEXPACE, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

NEXPACE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NEXPACE (NXPC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NEXPACE (NXPC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NEXPACE prognozes.

Peržiūrėkite NEXPACE kainos prognozę dabar!

NEXPACE (NXPC) Tokenomika

Supratimas apie NEXPACE (NXPC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NXPCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti NEXPACE (NXPC)

Ieškote, kaip nusipirkti NEXPACE? Viskas paprasta ir patogu! NEXPACE lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NXPC į vietos valiutas

1 NEXPACE(NXPC) į VND
18,167.876
1 NEXPACE(NXPC) į AUD
A$1.042504
1 NEXPACE(NXPC) į GBP
0.503992
1 NEXPACE(NXPC) į EUR
0.58684
1 NEXPACE(NXPC) į USD
$0.6904
1 NEXPACE(NXPC) į MYR
RM2.913488
1 NEXPACE(NXPC) į TRY
28.492808
1 NEXPACE(NXPC) į JPY
¥101.4888
1 NEXPACE(NXPC) į ARS
ARS$983.4748
1 NEXPACE(NXPC) į RUB
58.331896
1 NEXPACE(NXPC) į INR
60.838048
1 NEXPACE(NXPC) į IDR
Rp11,318.030976
1 NEXPACE(NXPC) į KRW
960.222128
1 NEXPACE(NXPC) į PHP
39.477072
1 NEXPACE(NXPC) į EGP
￡E.33.24276
1 NEXPACE(NXPC) į BRL
R$3.72816
1 NEXPACE(NXPC) į CAD
C$0.952752
1 NEXPACE(NXPC) į BDT
84.09072
1 NEXPACE(NXPC) į NGN
1,041.323416
1 NEXPACE(NXPC) į COP
$2,707.445024
1 NEXPACE(NXPC) į ZAR
R.12.068192
1 NEXPACE(NXPC) į UAH
28.499712
1 NEXPACE(NXPC) į VES
Bs107.7024
1 NEXPACE(NXPC) į CLP
$663.4744
1 NEXPACE(NXPC) į PKR
Rs196.080504
1 NEXPACE(NXPC) į KZT
372.180832
1 NEXPACE(NXPC) į THB
฿21.940912
1 NEXPACE(NXPC) į TWD
NT$20.939832
1 NEXPACE(NXPC) į AED
د.إ2.533768
1 NEXPACE(NXPC) į CHF
Fr0.545416
1 NEXPACE(NXPC) į HKD
HK$5.371312
1 NEXPACE(NXPC) į AMD
֏263.808744
1 NEXPACE(NXPC) į MAD
.د.م6.234312
1 NEXPACE(NXPC) į MXN
$12.834536
1 NEXPACE(NXPC) į SAR
ريال2.589
1 NEXPACE(NXPC) į PLN
2.513056
1 NEXPACE(NXPC) į RON
лв2.989432
1 NEXPACE(NXPC) į SEK
kr6.448336
1 NEXPACE(NXPC) į BGN
лв1.152968
1 NEXPACE(NXPC) į HUF
Ft231.988208
1 NEXPACE(NXPC) į CZK
14.39484
1 NEXPACE(NXPC) į KWD
د.ك0.210572
1 NEXPACE(NXPC) į ILS
2.292128
1 NEXPACE(NXPC) į AOA
Kz631.653864
1 NEXPACE(NXPC) į BHD
.د.ب0.2602808
1 NEXPACE(NXPC) į BMD
$0.6904
1 NEXPACE(NXPC) į DKK
kr4.404752
1 NEXPACE(NXPC) į HNL
L18.095384
1 NEXPACE(NXPC) į MUR
31.4132
1 NEXPACE(NXPC) į NAD
$12.137232
1 NEXPACE(NXPC) į NOK
kr6.855672
1 NEXPACE(NXPC) į NZD
$1.159872
1 NEXPACE(NXPC) į PAB
B/.0.6904
1 NEXPACE(NXPC) į PGK
K2.927296
1 NEXPACE(NXPC) į QAR
ر.ق2.513056
1 NEXPACE(NXPC) į RSD
дин.69.129752

NEXPACE išteklius

Išsamesnei NEXPACE analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali NEXPACE svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NEXPACE

Kiek NEXPACE(NXPC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NXPC kaina USD valiuta yra 0.6904USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NXPC į USD kaina?
Dabartinė NXPC kaina USD valiuta yra $ 0.6904. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NEXPACE rinkos kapitalizacija?
NXPC rinkos kapitalizacija yra $ 139.77MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NXPC apyvartoje?
NXPC apyvartoje yra 202.45MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NXPC kaina?
NXPC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.8393480388979015USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NXPC kaina?
NXPC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.6349493471362493USD.
Kokia yra NXPC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NXPC yra $ 918.59KUSD.
Ar NXPC kaina šiais metais kils?
NXPC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NXPC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
NEXPACE (NXPC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

