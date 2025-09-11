Daugiau apie ZYN

Zynecoin logotipas

Zynecoin kaina(ZYN)

1 ZYN į USD – tiesioginė kaina:

Zynecoin (ZYN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:59:00(UTC+8)

Zynecoin (ZYN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.15%

+6.07%

-35.11%

-35.11%

Zynecoin (ZYN) realiojo laiko kaina yra $ 0.003333. Per pastarąsias 24 valandas ZYN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00312 iki aukščiausios $ 0.00334 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZYN kaina yra $ 5.23601203402, o žemiausia – $ 0.003013485197021409.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZYN per pastarąją valandą pasikeitė +0.15%, per 24 valandas – +6.07%, o per pastarąsias 7 dienas – -35.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Zynecoin (ZYN) rinkos informacija

No.2926

NONE

Dabartinė Zynecoin rinkos kapitalizacija yra $ 139.66K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 101.22K. ZYN apyvartoje yra 41.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 97772437.5. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 325.88K

Zynecoin (ZYN) kainos istorija USD

Stebėkite Zynecoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00019074+6.07%
30 dienų$ -0.001336-28.62%
60 dienų$ -0.001947-36.88%
90 dienų$ -0.007267-68.56%
Zynecoin kainos pokytis šiandien

Šiandien ZYN užfiksuotas $ +0.00019074 (+6.07%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Zynecoin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001336 (-28.62%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Zynecoin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZYN rodiklis pasikeitė $ -0.001947 (-36.88% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Zynecoin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.007267 (-68.56%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Zynecoin (ZYN) pokyčius?

Peržiūrėkite Zynecoin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Zynecoin (ZYN)

Zynecoin is the coin of the Wethio blockchain. The latter was created 4 years ago, it hosts 157 decentralized masternodes. Dapps have been developed; Wethio wallet, Wethio scan, Wethio stats, Wethio pool, among others, as well as bridges to ethereum and binance chain.

Zynecoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Zynecoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ZYNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Zynecoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Zynecoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Zynecoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Zynecoin (ZYN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Zynecoin (ZYN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Zynecoin prognozes.

Peržiūrėkite Zynecoin kainos prognozę dabar!

Zynecoin (ZYN) Tokenomika

Supratimas apie Zynecoin (ZYN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZYNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Zynecoin (ZYN)

Ieškote, kaip nusipirkti Zynecoin? Viskas paprasta ir patogu! Zynecoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ZYN į vietos valiutas

1 Zynecoin(ZYN) į VND
87.707895
1 Zynecoin(ZYN) į AUD
A$0.00503283
1 Zynecoin(ZYN) į GBP
0.00243309
1 Zynecoin(ZYN) į EUR
0.00283305
1 Zynecoin(ZYN) į USD
$0.003333
1 Zynecoin(ZYN) į MYR
RM0.01406526
1 Zynecoin(ZYN) į TRY
0.13761957
1 Zynecoin(ZYN) į JPY
¥0.489951
1 Zynecoin(ZYN) į ARS
ARS$4.7478585
1 Zynecoin(ZYN) į RUB
0.28413825
1 Zynecoin(ZYN) į INR
0.29413725
1 Zynecoin(ZYN) į IDR
Rp54.63933552
1 Zynecoin(ZYN) į KRW
4.64203575
1 Zynecoin(ZYN) į PHP
0.19068093
1 Zynecoin(ZYN) į EGP
￡E.0.16048395
1 Zynecoin(ZYN) į BRL
R$0.0179982
1 Zynecoin(ZYN) į CAD
C$0.00459954
1 Zynecoin(ZYN) į BDT
0.4059594
1 Zynecoin(ZYN) į NGN
5.02713057
1 Zynecoin(ZYN) į COP
$13.07055948
1 Zynecoin(ZYN) į ZAR
R.0.0583275
1 Zynecoin(ZYN) į UAH
0.13758624
1 Zynecoin(ZYN) į VES
Bs0.519948
1 Zynecoin(ZYN) į CLP
$3.203013
1 Zynecoin(ZYN) į PKR
Rs0.94660533
1 Zynecoin(ZYN) į KZT
1.79675364
1 Zynecoin(ZYN) į THB
฿0.1059894
1 Zynecoin(ZYN) į TWD
NT$0.10102323
1 Zynecoin(ZYN) į AED
د.إ0.01223211
1 Zynecoin(ZYN) į CHF
Fr0.00263307
1 Zynecoin(ZYN) į HKD
HK$0.02593074
1 Zynecoin(ZYN) į AMD
֏1.27357263
1 Zynecoin(ZYN) į MAD
.د.م0.03009699
1 Zynecoin(ZYN) į MXN
$0.06202713
1 Zynecoin(ZYN) į SAR
ريال0.01249875
1 Zynecoin(ZYN) į PLN
0.01213212
1 Zynecoin(ZYN) į RON
лв0.01443189
1 Zynecoin(ZYN) į SEK
kr0.03116355
1 Zynecoin(ZYN) į BGN
лв0.00556611
1 Zynecoin(ZYN) į HUF
Ft1.12108788
1 Zynecoin(ZYN) į CZK
0.06955971
1 Zynecoin(ZYN) į KWD
د.ك0.001016565
1 Zynecoin(ZYN) į ILS
0.01106556
1 Zynecoin(ZYN) į AOA
Kz3.03826281
1 Zynecoin(ZYN) į BHD
.د.ب0.001256541
1 Zynecoin(ZYN) į BMD
$0.003333
1 Zynecoin(ZYN) į DKK
kr0.02126454
1 Zynecoin(ZYN) į HNL
L0.08735793
1 Zynecoin(ZYN) į MUR
0.15185148
1 Zynecoin(ZYN) į NAD
$0.05859414
1 Zynecoin(ZYN) į NOK
kr0.03313002
1 Zynecoin(ZYN) į NZD
$0.00559944
1 Zynecoin(ZYN) į PAB
B/.0.003333
1 Zynecoin(ZYN) į PGK
K0.01413192
1 Zynecoin(ZYN) į QAR
ر.ق0.01213212
1 Zynecoin(ZYN) į RSD
дин.0.33393327

Zynecoin išteklius

Išsamesnei Zynecoin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Zynecoin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Zynecoin

Kiek Zynecoin(ZYN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZYN kaina USD valiuta yra 0.003333USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZYN į USD kaina?
Dabartinė ZYN kaina USD valiuta yra $ 0.003333. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Zynecoin rinkos kapitalizacija?
ZYN rinkos kapitalizacija yra $ 139.66KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZYN apyvartoje?
ZYN apyvartoje yra 41.90MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZYN kaina?
ZYN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.23601203402USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZYN kaina?
ZYN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.003013485197021409USD.
Kokia yra ZYN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZYN yra $ 101.22KUSD.
Ar ZYN kaina šiais metais kils?
ZYN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZYN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:59:00(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

