ZND Token kaina(ZND)

1 ZND į USD – tiesioginė kaina:

$0.359
$0.359$0.359
+0.81%1D
USD
ZND Token (ZND) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:30:01(UTC+8)

ZND Token (ZND) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.339
$ 0.339$ 0.339
24 val. žemiausia
$ 0.3733
$ 0.3733$ 0.3733
24 val. aukščiausia

$ 0.339
$ 0.339$ 0.339

$ 0.3733
$ 0.3733$ 0.3733

$ 1.104128213509182
$ 1.104128213509182$ 1.104128213509182

$ 0.05606759811937907
$ 0.05606759811937907$ 0.05606759811937907

0.00%

+0.81%

-10.28%

-10.28%

ZND Token (ZND) realiojo laiko kaina yra $ 0.359. Per pastarąsias 24 valandas ZND svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.339 iki aukščiausios $ 0.3733 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZND kaina yra $ 1.104128213509182, o žemiausia – $ 0.05606759811937907.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZND per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.81%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ZND Token (ZND) rinkos informacija

No.3570

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 601.17K
$ 601.17K$ 601.17K

$ 251.30M
$ 251.30M$ 251.30M

0.00
0.00 0.00

700,000,000
700,000,000 700,000,000

694,185,837
694,185,837 694,185,837

0.00%

ETH

Dabartinė ZND Token rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 601.17K. ZND apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 694185837. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 251.30M

ZND Token (ZND) kainos istorija USD

Stebėkite ZND Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.002885+0.81%
30 dienų$ -0.0348-8.84%
60 dienų$ +0.2235+164.94%
90 dienų$ +0.2852+386.44%
ZND Token kainos pokytis šiandien

Šiandien ZND užfiksuotas $ +0.002885 (+0.81%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ZND Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0348 (-8.84%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ZND Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZND rodiklis pasikeitė $ +0.2235 (+164.94% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ZND Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.2852 (+386.44%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ZND Token (ZND) pokyčius?

Peržiūrėkite ZND Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra ZND Token (ZND)

ZND is a comprehensive financial ecosystem built around multiple platforms including zondacrypto, a leading cryptocurrency exchange in Central Europe since 2014, zondacrypto Pay, enabling businesses to accept crypto payments and ZND platform, offering solutions for Trade, Earn, Borrow, and Explore, designed for users of all experience levels.

ZND Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ZND Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ZNDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie ZND Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ZND Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

ZND Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ZND Token (ZND) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ZND Token (ZND) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ZND Token prognozes.

Peržiūrėkite ZND Token kainos prognozę dabar!

ZND Token (ZND) Tokenomika

Supratimas apie ZND Token (ZND) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZNDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti ZND Token (ZND)

Ieškote, kaip nusipirkti ZND Token? Viskas paprasta ir patogu! ZND Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ZND į vietos valiutas

ZND Token išteklius

Išsamesnei ZND Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali ZND Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ZND Token

Kiek ZND Token(ZND) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZND kaina USD valiuta yra 0.359USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZND į USD kaina?
Dabartinė ZND kaina USD valiuta yra $ 0.359. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ZND Token rinkos kapitalizacija?
ZND rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZND apyvartoje?
ZND apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZND kaina?
ZND pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.104128213509182USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZND kaina?
ZND pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.05606759811937907USD.
Kokia yra ZND prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZND yra $ 601.17KUSD.
Ar ZND kaina šiais metais kils?
ZND šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZND kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:30:01(UTC+8)

ZND Token (ZND) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

