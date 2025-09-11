ZND Token (ZND) realiojo laiko kaina yra $ 0.359. Per pastarąsias 24 valandas ZND svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.339 iki aukščiausios $ 0.3733 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZND kaina yra $ 1.104128213509182, o žemiausia – $ 0.05606759811937907.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZND per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.81%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ZND Token (ZND) rinkos informacija
No.3570
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 601.17K
$ 601.17K$ 601.17K
$ 251.30M
$ 251.30M$ 251.30M
0.00
0.00 0.00
700,000,000
700,000,000 700,000,000
694,185,837
694,185,837 694,185,837
0.00%
ETH
Dabartinė ZND Token rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 601.17K. ZND apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 694185837. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 251.30M
ZND Token (ZND) kainos istorija USD
Stebėkite ZND Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.002885
+0.81%
30 dienų
$ -0.0348
-8.84%
60 dienų
$ +0.2235
+164.94%
90 dienų
$ +0.2852
+386.44%
ZND Token kainos pokytis šiandien
Šiandien ZND užfiksuotas $ +0.002885 (+0.81%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ZND Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0348 (-8.84%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ZND Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZND rodiklis pasikeitė $ +0.2235 (+164.94% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ZND Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.2852 (+386.44%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ZND Token (ZND) pokyčius?
ZND is a comprehensive financial ecosystem built around multiple platforms including zondacrypto, a leading cryptocurrency exchange in Central Europe since 2014, zondacrypto Pay, enabling businesses to accept crypto payments and ZND platform, offering solutions for Trade, Earn, Borrow, and Explore, designed for users of all experience levels.
ZND Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ZND Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ZNDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie ZND Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ZND Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
ZND Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ZND Token (ZND) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ZND Token (ZND) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ZND Token prognozes.
Supratimas apie ZND Token (ZND) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZNDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ZND Token (ZND)
Ieškote, kaip nusipirkti ZND Token? Viskas paprasta ir patogu! ZND Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.