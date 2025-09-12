ZND Token (ZND) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite ZND Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ZND augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte ZND Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

ZND Token kainos prognozė
$0.3482
$0.3482
-5.73%
USD
Faktinis
Prognozė
ZND Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

ZND Token (ZND) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, ZND Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.3482 prekybos kainą 2025 m.

ZND Token (ZND) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, ZND Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.365610 prekybos kainą 2026 m.

ZND Token (ZND) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ZND ateities kaina yra $ 0.383890 su 10.25% augimo norma.

ZND Token (ZND) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ZND ateities kaina yra $ 0.403085 su 15.76% augimo norma.

ZND Token (ZND) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ZND 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.423239, o augimo norma – 21.55%.

ZND Token (ZND) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ZND 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.444401, o augimo norma – 27.63%.

ZND Token (ZND) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. ZND Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.723882 prekybos kainą.

ZND Token (ZND) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. ZND Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.1791 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.3482
    0.00%
  • 2026
    $ 0.365610
    5.00%
  • 2027
    $ 0.383890
    10.25%
  • 2028
    $ 0.403085
    15.76%
  • 2029
    $ 0.423239
    21.55%
  • 2030
    $ 0.444401
    27.63%
  • 2031
    $ 0.466621
    34.01%
  • 2032
    $ 0.489952
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.514449
    47.75%
  • 2034
    $ 0.540172
    55.13%
  • 2035
    $ 0.567181
    62.89%
  • 2036
    $ 0.595540
    71.03%
  • 2037
    $ 0.625317
    79.59%
  • 2038
    $ 0.656583
    88.56%
  • 2039
    $ 0.689412
    97.99%
  • 2040
    $ 0.723882
    107.89%
Trumpalaikės ZND Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.3482
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.348247
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.348533
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.349630
    0.41%
ZND Token (ZND) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ZND kaina yra $0.3482. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

ZND Token (ZND) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ZND, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.348247. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

ZND Token (ZND) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ZND, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.348533. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

ZND Token (ZND) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ZND kaina yra $0.349630. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė ZND Token kainų statistika

$ 0.3482
$ 0.3482

-5.72%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 365.19K
$ 365.19K$ 365.19K

--

Naujausia ZND kaina yra $ 0.3482. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -5.73%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 365.19K.
Be to, ZND turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti ZND Token (ZND)

Bandote įsigyti ZND? Dabar galite ZND įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti ZND Token ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti ZND dabar

ZND Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje ZND Token, dabartinė ZND Token kaina yra 0.3482USD. Apyvartinė ZND Token (ZND) pasiūla yra 0.00 ZND, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.08%
    $ -0.032600
    $ 0.3875
    $ 0.348
  • 7 dienos
    -0.09%
    $ -0.034700
    $ 0.41
    $ 0.339
  • 30 dienų
    -0.29%
    $ -0.1452
    $ 0.512
    $ 0.3346
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas ZND Token kaina pasikeitė $-0.032600, atspindinti -0.08% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas ZND Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.41 ir žemiausia $0.339. Kainos pokytis buvo -0.09%. Ši naujausia tendencija parodo ZND potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį ZND Token įvyko -0.29%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.1452 vertę. Tai rodo, kad ZND artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą ZND Token kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą ZND kainų istoriją

Kaip veikia ZND Token (ZND) kainų prognozės modulis?

ZND Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ZND kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius ZND Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ZND būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti ZND Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ZND ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ZND pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą ZND Token potencialą.

Kodėl ZND kainų prognozė yra svarbi?

ZND kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ZND dabar?
Pagal jūsų prognozes, ZND pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ZND kainų prognozė?
Remiantis ZND Token (ZND) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ZND kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ZND 2026 m.?
1 vieneto ZND Token (ZND) kaina šiandien yra $0.3482. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ZND padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ZND kaina 2027 m.?
ZND Token (ZND) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ZND kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ZND kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ZND Token (ZND) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ZND kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ZND Token (ZND) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ZND 2030 m.?
1 vieneto ZND Token (ZND) kaina šiandien yra $0.3482. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ZND padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ZND kainų prognozė 2040 metams?
ZND Token (ZND) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ZND kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.