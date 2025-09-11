Zelwin (ZLW) realiojo laiko kaina yra $ 0.001436. Per pastarąsias 24 valandas ZLW svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001408 iki aukščiausios $ 0.001512 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZLW kaina yra $ 7.90901936, o žemiausia – $ 0.001408758341290602.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZLW per pastarąją valandą pasikeitė -1.24%, per 24 valandas – +0.20%, o per pastarąsias 7 dienas – -18.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Zelwin (ZLW) rinkos informacija
No.3009
Dabartinė Zelwin rinkos kapitalizacija yra $ 103.87K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 49.62K. ZLW apyvartoje yra 72.33M vienetų, o bendras kiekis siekia 300000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 430.80K
Zelwin (ZLW) kainos istorija USD
Stebėkite Zelwin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000286
+0.20%
30 dienų
$ -0.000505
-26.02%
60 dienų
$ -0.000354
-19.78%
90 dienų
$ -0.000463
-24.39%
Zelwin kainos pokytis šiandien
Šiandien ZLW užfiksuotas $ +0.00000286 (+0.20%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Zelwin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000505 (-26.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Zelwin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZLW rodiklis pasikeitė $ -0.000354 (-19.78% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Zelwin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000463 (-24.39%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Zelwin (ZLW) pokyčius?
ZELWIN has created a big ecosystem and the one-stop solution for startups. We have a whole ecosystem：MVP Labs, marketing Hub, launchpad/Incubator and payment System. Zelwin works all around the globe.Zelwin Finance combines financial tools that open the door to unique possibilities for ZLW token holders.
Zelwin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Zelwin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ZLWstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Zelwin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Zelwin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Zelwin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Zelwin (ZLW) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Zelwin (ZLW) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Zelwin prognozes.
Supratimas apie Zelwin (ZLW) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZLWišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Zelwin (ZLW)
Ieškote, kaip nusipirkti Zelwin? Viskas paprasta ir patogu! Zelwin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
