1 ZETRIX į USD – tiesioginė kaina:

$15.104
$15.104$15.104
+0.33%1D
USD
ZETRIX (ZETRIX) kainos grafikas realiu laiku
ZETRIX (ZETRIX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 15.007
$ 15.007$ 15.007
24 val. žemiausia
$ 15.163
$ 15.163$ 15.163
24 val. aukščiausia

$ 15.007
$ 15.007$ 15.007

$ 15.163
$ 15.163$ 15.163

$ 22.05768378707389
$ 22.05768378707389$ 22.05768378707389

$ 10.2228296356224
$ 10.2228296356224$ 10.2228296356224

+0.13%

+0.33%

+0.55%

+0.55%

ZETRIX (ZETRIX) realiojo laiko kaina yra $ 15.104. Per pastarąsias 24 valandas ZETRIX svyravo nuo žemiausios kainos $ 15.007 iki aukščiausios $ 15.163 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZETRIX kaina yra $ 22.05768378707389, o žemiausia – $ 10.2228296356224.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZETRIX per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – +0.33%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ZETRIX (ZETRIX) rinkos informacija

No.3777

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 221.32K
$ 221.32K$ 221.32K

$ 31.87B
$ 31.87B$ 31.87B

0.00
0.00 0.00

2,110,067,061.24
2,110,067,061.24 2,110,067,061.24

1,161,169,316
1,161,169,316 1,161,169,316

0.00%

ZETRIX

Dabartinė ZETRIX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 221.32K. ZETRIX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1161169316. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 31.87B

ZETRIX (ZETRIX) kainos istorija USD

Stebėkite ZETRIX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.04968+0.33%
30 dienų$ -1.468-8.86%
60 dienų$ -1.853-10.93%
90 dienų$ -2.063-12.02%
ZETRIX kainos pokytis šiandien

Šiandien ZETRIX užfiksuotas $ +0.04968 (+0.33%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ZETRIX 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -1.468 (-8.86%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ZETRIX 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZETRIX rodiklis pasikeitė $ -1.853 (-10.93% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ZETRIX 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -2.063 (-12.02%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ZETRIX (ZETRIX) pokyčius?

Peržiūrėkite ZETRIX kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra ZETRIX (ZETRIX)

Zetrix is a Layer-1 Public Blockchain designed for Government and Enterprise level Web3 applications. Zetrix builds next generation real-world applications harnessing AI and Blockchain Technologies. The Zetrix network proudly collaborates and connects with China’s National Blockchain, Xinghuo Blockchain Infrastructure & Facilities, enabling cross-border data transfer and is compatible with leading Public Chains such as Ethereum and Private Chains such as Hyperledger.

ZETRIX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ZETRIX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ZETRIXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie ZETRIX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ZETRIX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

ZETRIX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ZETRIX (ZETRIX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ZETRIX (ZETRIX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ZETRIX prognozes.

Peržiūrėkite ZETRIX kainos prognozę dabar!

ZETRIX (ZETRIX) Tokenomika

Supratimas apie ZETRIX (ZETRIX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZETRIXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti ZETRIX (ZETRIX)

Ieškote, kaip nusipirkti ZETRIX? Viskas paprasta ir patogu! ZETRIX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ZETRIX į vietos valiutas

