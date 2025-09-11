ZETRIX (ZETRIX) realiojo laiko kaina yra $ 15.104. Per pastarąsias 24 valandas ZETRIX svyravo nuo žemiausios kainos $ 15.007 iki aukščiausios $ 15.163 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZETRIX kaina yra $ 22.05768378707389, o žemiausia – $ 10.2228296356224.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZETRIX per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – +0.33%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ZETRIX (ZETRIX) rinkos informacija
No.3777
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 221.32K
$ 221.32K$ 221.32K
$ 31.87B
$ 31.87B$ 31.87B
0.00
0.00 0.00
2,110,067,061.24
2,110,067,061.24 2,110,067,061.24
1,161,169,316
1,161,169,316 1,161,169,316
0.00%
ZETRIX
Dabartinė ZETRIX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 221.32K. ZETRIX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1161169316. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 31.87B
ZETRIX (ZETRIX) kainos istorija USD
Stebėkite ZETRIX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.04968
+0.33%
30 dienų
$ -1.468
-8.86%
60 dienų
$ -1.853
-10.93%
90 dienų
$ -2.063
-12.02%
ZETRIX kainos pokytis šiandien
Šiandien ZETRIX užfiksuotas $ +0.04968 (+0.33%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ZETRIX 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -1.468 (-8.86%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ZETRIX 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZETRIX rodiklis pasikeitė $ -1.853 (-10.93% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ZETRIX 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -2.063 (-12.02%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ZETRIX (ZETRIX) pokyčius?
Zetrix is a Layer-1 Public Blockchain designed for Government and Enterprise level Web3 applications. Zetrix builds next generation real-world applications harnessing AI and Blockchain Technologies. The Zetrix network proudly collaborates and connects with China’s National Blockchain, Xinghuo Blockchain Infrastructure & Facilities, enabling cross-border data transfer and is compatible with leading Public Chains such as Ethereum and Private Chains such as Hyperledger.
ZETRIX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ZETRIX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ZETRIX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
ZETRIX kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ZETRIX (ZETRIX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ZETRIX (ZETRIX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ZETRIX prognozes.
Supratimas apie ZETRIX (ZETRIX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZETRIXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ZETRIX (ZETRIX)
Ieškote, kaip nusipirkti ZETRIX? Viskas paprasta ir patogu! ZETRIX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.