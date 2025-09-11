ZetaChain (ZETA) realiojo laiko kaina yra $ 0.1894. Per pastarąsias 24 valandas ZETA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1854 iki aukščiausios $ 0.1909 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZETA kaina yra $ 2.854005954477877, o žemiausia – $ 0.15245095204132153.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZETA per pastarąją valandą pasikeitė -0.11%, per 24 valandas – -0.42%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ZetaChain (ZETA) rinkos informacija
Dabartinė ZetaChain rinkos kapitalizacija yra $ 193.84M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 359.73K. ZETA apyvartoje yra 1.02B vienetų, o bendras kiekis siekia 2100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 397.74M
ZetaChain (ZETA) kainos istorija USD
Stebėkite ZetaChain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0008
-0.42%
30 dienų
$ -0.0089
-4.49%
60 dienų
$ -0.0276
-12.72%
90 dienų
$ -0.0016
-0.84%
ZetaChain kainos pokytis šiandien
Šiandien ZETA užfiksuotas $ -0.0008 (-0.42%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ZetaChain 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0089 (-4.49%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ZetaChain 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZETA rodiklis pasikeitė $ -0.0276 (-12.72% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ZetaChain 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0016 (-0.84%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ZetaChain (ZETA) pokyčius?
ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin.
ZetaChain kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ZetaChain (ZETA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ZetaChain (ZETA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ZetaChain prognozes.
Supratimas apie ZetaChain (ZETA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZETAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ZetaChain (ZETA)
