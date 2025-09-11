Daugiau apie ZETA

ZetaChain logotipas

ZetaChain kaina(ZETA)

1 ZETA į USD – tiesioginė kaina:

$0.1896
$0.1896$0.1896
-0.42%1D
USD
ZetaChain (ZETA) kainos grafikas realiu laiku
ZetaChain (ZETA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.11%

-0.42%

+5.16%

+5.16%

ZetaChain (ZETA) realiojo laiko kaina yra $ 0.1894. Per pastarąsias 24 valandas ZETA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1854 iki aukščiausios $ 0.1909 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZETA kaina yra $ 2.854005954477877, o žemiausia – $ 0.15245095204132153.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZETA per pastarąją valandą pasikeitė -0.11%, per 24 valandas – -0.42%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ZetaChain (ZETA) rinkos informacija

No.243

48.73%

0.01%

ETH

Dabartinė ZetaChain rinkos kapitalizacija yra $ 193.84M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 359.73K. ZETA apyvartoje yra 1.02B vienetų, o bendras kiekis siekia 2100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 397.74M

ZetaChain (ZETA) kainos istorija USD

Stebėkite ZetaChain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0008-0.42%
30 dienų$ -0.0089-4.49%
60 dienų$ -0.0276-12.72%
90 dienų$ -0.0016-0.84%
ZetaChain kainos pokytis šiandien

Šiandien ZETA užfiksuotas $ -0.0008 (-0.42%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ZetaChain 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0089 (-4.49%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ZetaChain 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZETA rodiklis pasikeitė $ -0.0276 (-12.72% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ZetaChain 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0016 (-0.84%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ZetaChain (ZETA) pokyčius?

Peržiūrėkite ZetaChain kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra ZetaChain (ZETA)

ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin.

ZetaChain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ZetaChain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ZETAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie ZetaChain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ZetaChain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

ZetaChain kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ZetaChain (ZETA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ZetaChain (ZETA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ZetaChain prognozes.

Peržiūrėkite ZetaChain kainos prognozę dabar!

ZetaChain (ZETA) Tokenomika

Supratimas apie ZetaChain (ZETA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZETAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti ZetaChain (ZETA)

Ieškote, kaip nusipirkti ZetaChain? Viskas paprasta ir patogu! ZetaChain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ZetaChain išteklius

Išsamesnei ZetaChain analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali ZetaChain svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ZetaChain

Kiek ZetaChain(ZETA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZETA kaina USD valiuta yra 0.1894USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZETA į USD kaina?
Dabartinė ZETA kaina USD valiuta yra $ 0.1894. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ZetaChain rinkos kapitalizacija?
ZETA rinkos kapitalizacija yra $ 193.84MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZETA apyvartoje?
ZETA apyvartoje yra 1.02BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZETA kaina?
ZETA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.854005954477877USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZETA kaina?
ZETA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.15245095204132153USD.
Kokia yra ZETA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZETA yra $ 359.73KUSD.
Ar ZETA kaina šiais metais kils?
ZETA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZETA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
ZetaChain (ZETA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

