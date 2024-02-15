ZETA

ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin.

VardasZETA

ReitingasNo.252

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis0.0001%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)1.22%

Cirkuliuojantis kiekis1,023,458,333

Maksimali pasiūla2,100,000,000

Bendra pasiūla2,100,000,000

Cirkuliacijos norma0.4873%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas2.854005954477877,2024-02-15

Mažiausia kaina0.15245095204132153,2025-06-22

Vieša blokų grandinėETH

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

