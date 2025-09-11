Zentry (ZENT) realiojo laiko kaina yra $ 0.011811. Per pastarąsias 24 valandas ZENT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.011639 iki aukščiausios $ 0.01277 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZENT kaina yra $ 0.045346562276934003, o žemiausia – $ 0.007081015497129782.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZENT per pastarąją valandą pasikeitė +0.29%, per 24 valandas – -3.37%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Zentry (ZENT) rinkos informacija
No.402
$ 89.58M
$ 89.58M
$ 1.82M
$ 1.82M
$ 118.11M
$ 118.11M
7.58B
7.58B
10,000,000,000
10,000,000,000
9,706,992,814.355925
9,706,992,814.355925
75.84%
ETH
Dabartinė Zentry rinkos kapitalizacija yra $ 89.58M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.82M. ZENT apyvartoje yra 7.58B vienetų, o bendras kiekis siekia 9706992814.355925. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 118.11M
Zentry (ZENT) kainos istorija USD
Stebėkite Zentry kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00041216
-3.37%
30 dienų
$ +0.003805
+47.52%
60 dienų
$ +0.003477
+41.72%
90 dienų
$ +0.004405
+59.47%
Zentry kainos pokytis šiandien
Šiandien ZENT užfiksuotas $ -0.00041216 (-3.37%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Zentry 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.003805 (+47.52%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Zentry 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZENT rodiklis pasikeitė $ +0.003477 (+41.72% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Zentry 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.004405 (+59.47%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Zentry (ZENT) pokyčius?
Zentry is the Gaming Superlayer built to bring the MMORPG experience to real life. It is the game of games that unites the world’s 3 billion gamers from countless games and platforms, both digital and physical, into a unified Play Economy.
Zentry kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Zentry (ZENT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Zentry (ZENT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Zentry prognozes.
Supratimas apie Zentry (ZENT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZENTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
