yesnoerror logotipas

yesnoerror kaina(YNE)

1 YNE į USD – tiesioginė kaina:

$0.004806
$0.004806$0.004806
-5.89%1D
USD
yesnoerror (YNE) kainos grafikas realiu laiku
yesnoerror (YNE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0045
$ 0.0045$ 0.0045
24 val. žemiausia
$ 0.00548
$ 0.00548$ 0.00548
24 val. aukščiausia

$ 0.0045
$ 0.0045$ 0.0045

$ 0.00548
$ 0.00548$ 0.00548

$ 0.11416159351937728
$ 0.11416159351937728$ 0.11416159351937728

$ 0.001766121672165897
$ 0.001766121672165897$ 0.001766121672165897

+1.24%

-5.89%

-0.52%

-0.52%

yesnoerror (YNE) realiojo laiko kaina yra $ 0.004806. Per pastarąsias 24 valandas YNE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0045 iki aukščiausios $ 0.00548 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YNE kaina yra $ 0.11416159351937728, o žemiausia – $ 0.001766121672165897.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YNE per pastarąją valandą pasikeitė +1.24%, per 24 valandas – -5.89%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

yesnoerror (YNE) rinkos informacija

No.1472

$ 4.81M
$ 4.81M$ 4.81M

$ 118.02K
$ 118.02K$ 118.02K

$ 4.81M
$ 4.81M$ 4.81M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,467
999,998,467 999,998,467

999,998,467
999,998,467 999,998,467

100.00%

SOL

Dabartinė yesnoerror rinkos kapitalizacija yra $ 4.81M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 118.02K. YNE apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999998467. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.81M

yesnoerror (YNE) kainos istorija USD

Stebėkite yesnoerror kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00030079-5.89%
30 dienų$ -0.000502-9.46%
60 dienų$ +0.001635+51.56%
90 dienų$ +0.001642+51.89%
yesnoerror kainos pokytis šiandien

Šiandien YNE užfiksuotas $ -0.00030079 (-5.89%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

yesnoerror 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000502 (-9.46%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

yesnoerror 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, YNE rodiklis pasikeitė $ +0.001635 (+51.56% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

yesnoerror 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001642 (+51.89%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir yesnoerror (YNE) pokyčius?

Peržiūrėkite yesnoerror kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra yesnoerror (YNE)

An autonomous AI agent powered by OpenAI's O1 model, analyzing scientific papers for mathematical errors and discrepancies.

yesnoerror galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų yesnoerror investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti YNEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie yesnoerror mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti yesnoerror, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

yesnoerror kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos yesnoerror (YNE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų yesnoerror (YNE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes yesnoerror prognozes.

Peržiūrėkite yesnoerror kainos prognozę dabar!

yesnoerror (YNE) Tokenomika

Supratimas apie yesnoerror (YNE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YNEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti yesnoerror (YNE)

Ieškote, kaip nusipirkti yesnoerror? Viskas paprasta ir patogu! yesnoerror lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

YNE į vietos valiutas

1 yesnoerror(YNE) į VND
126.46989
1 yesnoerror(YNE) į AUD
A$0.00725706
1 yesnoerror(YNE) į GBP
0.00350838
1 yesnoerror(YNE) į EUR
0.0040851
1 yesnoerror(YNE) į USD
$0.004806
1 yesnoerror(YNE) į MYR
RM0.02028132
1 yesnoerror(YNE) į TRY
0.19843974
1 yesnoerror(YNE) į JPY
¥0.706482
1 yesnoerror(YNE) į ARS
ARS$6.846147
1 yesnoerror(YNE) į RUB
0.41004792
1 yesnoerror(YNE) į INR
0.42446592
1 yesnoerror(YNE) į IDR
Rp78.78687264
1 yesnoerror(YNE) į KRW
6.6935565
1 yesnoerror(YNE) į PHP
0.27480708
1 yesnoerror(YNE) į EGP
￡E.0.23145696
1 yesnoerror(YNE) į BRL
R$0.0259524
1 yesnoerror(YNE) į CAD
C$0.00663228
1 yesnoerror(YNE) į BDT
0.5853708
1 yesnoerror(YNE) į NGN
7.24884174
1 yesnoerror(YNE) į COP
$18.84701736
1 yesnoerror(YNE) į ZAR
R.0.08429724
1 yesnoerror(YNE) į UAH
0.19839168
1 yesnoerror(YNE) į VES
Bs0.749736
1 yesnoerror(YNE) į CLP
$4.618566
1 yesnoerror(YNE) į PKR
Rs1.36495206
1 yesnoerror(YNE) į KZT
2.59081848
1 yesnoerror(YNE) į THB
฿0.15287886
1 yesnoerror(YNE) į TWD
NT$0.14566986
1 yesnoerror(YNE) į AED
د.إ0.01763802
1 yesnoerror(YNE) į CHF
Fr0.00379674
1 yesnoerror(YNE) į HKD
HK$0.03739068
1 yesnoerror(YNE) į AMD
֏1.83642066
1 yesnoerror(YNE) į MAD
.د.م0.04339818
1 yesnoerror(YNE) į MXN
$0.08953578
1 yesnoerror(YNE) į SAR
ريال0.0180225
1 yesnoerror(YNE) į PLN
0.01749384
1 yesnoerror(YNE) į RON
лв0.02080998
1 yesnoerror(YNE) į SEK
kr0.0449361
1 yesnoerror(YNE) į BGN
лв0.00802602
1 yesnoerror(YNE) į HUF
Ft1.61544078
1 yesnoerror(YNE) į CZK
0.10034928
1 yesnoerror(YNE) į KWD
د.ك0.00146583
1 yesnoerror(YNE) į ILS
0.01600398
1 yesnoerror(YNE) į AOA
Kz4.38100542
1 yesnoerror(YNE) į BHD
.د.ب0.001811862
1 yesnoerror(YNE) į BMD
$0.004806
1 yesnoerror(YNE) į DKK
kr0.03066228
1 yesnoerror(YNE) į HNL
L0.12596526
1 yesnoerror(YNE) į MUR
0.21896136
1 yesnoerror(YNE) į NAD
$0.08448948
1 yesnoerror(YNE) į NOK
kr0.04767552
1 yesnoerror(YNE) į NZD
$0.00807408
1 yesnoerror(YNE) į PAB
B/.0.004806
1 yesnoerror(YNE) į PGK
K0.02037744
1 yesnoerror(YNE) į QAR
ر.ق0.01749384
1 yesnoerror(YNE) į RSD
дин.0.48165732

yesnoerror išteklius

Išsamesnei yesnoerror analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali yesnoerror svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie yesnoerror

Kiek yesnoerror(YNE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė YNE kaina USD valiuta yra 0.004806USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė YNE į USD kaina?
Dabartinė YNE kaina USD valiuta yra $ 0.004806. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra yesnoerror rinkos kapitalizacija?
YNE rinkos kapitalizacija yra $ 4.81MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra YNE apyvartoje?
YNE apyvartoje yra 1000.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) YNE kaina?
YNE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.11416159351937728USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) YNE kaina?
YNE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001766121672165897USD.
Kokia yra YNE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis YNE yra $ 118.02KUSD.
Ar YNE kaina šiais metais kils?
YNE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite YNE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
yesnoerror (YNE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
