Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.

ReitingasNo.376

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)6.08%

Cirkuliuojantis kiekis597,680,480.402911

Maksimali pasiūla1,000,000,000

Bendra pasiūla999,716,414.322777

Cirkuliacijos norma0.5976%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas11.495791520389345,2021-11-20

Mažiausia kaina0.119167900856695,2023-06-10

Vieša blokų grandinėETH

ĮvadasYield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

Loading...