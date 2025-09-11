xx network (XX) realiojo laiko kaina yra $ 0.02185. Per pastarąsias 24 valandas XX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02115 iki aukščiausios $ 0.02264 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XX kaina yra $ 0.7700154832076693, o žemiausia – $ 0.01314729076489246.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XX per pastarąją valandą pasikeitė -0.19%, per 24 valandas – -0.13%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
xx network (XX) rinkos informacija
Dabartinė xx network rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 111.98K. XX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 953639587. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.84M
xx network (XX) kainos istorija USD
Stebėkite xx network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000284
-0.13%
30 dienų
$ -0.00421
-16.16%
60 dienų
$ +0.00143
+7.00%
90 dienų
$ -0.00058
-2.59%
xx network kainos pokytis šiandien
Šiandien XX užfiksuotas $ -0.0000284 (-0.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
xx network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00421 (-16.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
xx network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XX rodiklis pasikeitė $ +0.00143 (+7.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
xx network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00058 (-2.59%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir xx network (XX) pokyčius?
The xx network is made up of a fast, low-fee, quantum-ready layer 1 blockchain and the most private communications network in the world. The project was founded by cryptographer David Chaum, the godfather of digital currency and privacy technology. Using the xxDK, any application or blockchain can route their traffic through the xx network’s communications layer and provide metadata-protected privacy and quantum-secure, end-to-end encryption to their transactions. The xx messenger mobile app is the first decentralized, quantum-secure, end-to-end encrypted messenger in the world. Available on major app stores, the xx messenger’s performance has already attracted daily users in over 65 countries, The xx network utilizes nominated Proof-of-Stake (nPoS) to incentivize all coin holders to run and elect nodes as well as participate in the governance of the platform via an on-chain DAO. The xx network mainnet launched in November 2021. Totally 1 billon coins will be issued over the next 5 years with some deflationary mechanism such as coin burning.
xx network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų xx network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti XXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie xx network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti xx network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
xx network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos xx network (XX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų xx network (XX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes xx network prognozes.
Supratimas apie xx network (XX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti xx network (XX)
Ieškote, kaip nusipirkti xx network? Viskas paprasta ir patogu! xx network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.