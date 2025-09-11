Daugiau apie XX

XX Kainos informacija

XX Baltoji knyga

XX Oficiali svetainė

XX Tokenomika

XX Kainų prognozė

XX Istorija

XX pirkimo vadovas

XXvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

XX Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

xx network logotipas

xx network kaina(XX)

1 XX į USD – tiesioginė kaina:

$0.02185
$0.02185$0.02185
-0.13%1D
USD
xx network (XX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:45:08(UTC+8)

xx network (XX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02115
$ 0.02115$ 0.02115
24 val. žemiausia
$ 0.02264
$ 0.02264$ 0.02264
24 val. aukščiausia

$ 0.02115
$ 0.02115$ 0.02115

$ 0.02264
$ 0.02264$ 0.02264

$ 0.7700154832076693
$ 0.7700154832076693$ 0.7700154832076693

$ 0.01314729076489246
$ 0.01314729076489246$ 0.01314729076489246

-0.19%

-0.13%

-5.25%

-5.25%

xx network (XX) realiojo laiko kaina yra $ 0.02185. Per pastarąsias 24 valandas XX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02115 iki aukščiausios $ 0.02264 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XX kaina yra $ 0.7700154832076693, o žemiausia – $ 0.01314729076489246.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XX per pastarąją valandą pasikeitė -0.19%, per 24 valandas – -0.13%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

xx network (XX) rinkos informacija

No.4089

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 111.98K
$ 111.98K$ 111.98K

$ 20.84M
$ 20.84M$ 20.84M

0.00
0.00 0.00

953,639,587
953,639,587 953,639,587

XX

Dabartinė xx network rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 111.98K. XX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 953639587. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.84M

xx network (XX) kainos istorija USD

Stebėkite xx network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000284-0.13%
30 dienų$ -0.00421-16.16%
60 dienų$ +0.00143+7.00%
90 dienų$ -0.00058-2.59%
xx network kainos pokytis šiandien

Šiandien XX užfiksuotas $ -0.0000284 (-0.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

xx network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00421 (-16.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

xx network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XX rodiklis pasikeitė $ +0.00143 (+7.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

xx network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00058 (-2.59%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir xx network (XX) pokyčius?

Peržiūrėkite xx network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra xx network (XX)

The xx network is made up of a fast, low-fee, quantum-ready layer 1 blockchain and the most private communications network in the world. The project was founded by cryptographer David Chaum, the godfather of digital currency and privacy technology. Using the xxDK, any application or blockchain can route their traffic through the xx network’s communications layer and provide metadata-protected privacy and quantum-secure, end-to-end encryption to their transactions. The xx messenger mobile app is the first decentralized, quantum-secure, end-to-end encrypted messenger in the world. Available on major app stores, the xx messenger’s performance has already attracted daily users in over 65 countries, The xx network utilizes nominated Proof-of-Stake (nPoS) to incentivize all coin holders to run and elect nodes as well as participate in the governance of the platform via an on-chain DAO. The xx network mainnet launched in November 2021. Totally 1 billon coins will be issued over the next 5 years with some deflationary mechanism such as coin burning.

xx network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų xx network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti XXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie xx network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti xx network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

xx network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos xx network (XX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų xx network (XX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes xx network prognozes.

Peržiūrėkite xx network kainos prognozę dabar!

xx network (XX) Tokenomika

Supratimas apie xx network (XX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti xx network (XX)

Ieškote, kaip nusipirkti xx network? Viskas paprasta ir patogu! xx network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

XX į vietos valiutas

1 xx network(XX) į VND
574.98275
1 xx network(XX) į AUD
A$0.0329935
1 xx network(XX) į GBP
0.0159505
1 xx network(XX) į EUR
0.0185725
1 xx network(XX) į USD
$0.02185
1 xx network(XX) į MYR
RM0.092207
1 xx network(XX) į TRY
0.9017495
1 xx network(XX) į JPY
¥3.21195
1 xx network(XX) į ARS
ARS$31.125325
1 xx network(XX) į RUB
1.846325
1 xx network(XX) į INR
1.9278255
1 xx network(XX) į IDR
Rp358.196664
1 xx network(XX) į KRW
30.389417
1 xx network(XX) į PHP
1.250257
1 xx network(XX) į EGP
￡E.1.052296
1 xx network(XX) į BRL
R$0.11799
1 xx network(XX) į CAD
C$0.030153
1 xx network(XX) į BDT
2.66133
1 xx network(XX) į NGN
32.9561365
1 xx network(XX) į COP
$85.686086
1 xx network(XX) į ZAR
R.0.3821565
1 xx network(XX) į UAH
0.901968
1 xx network(XX) į VES
Bs3.4086
1 xx network(XX) į CLP
$20.99785
1 xx network(XX) į PKR
Rs6.2056185
1 xx network(XX) į KZT
11.778898
1 xx network(XX) į THB
฿0.6941745
1 xx network(XX) į TWD
NT$0.6631475
1 xx network(XX) į AED
د.إ0.0801895
1 xx network(XX) į CHF
Fr0.0172615
1 xx network(XX) į HKD
HK$0.169993
1 xx network(XX) į AMD
֏8.3491035
1 xx network(XX) į MAD
.د.م0.1973055
1 xx network(XX) į MXN
$0.40641
1 xx network(XX) į SAR
ريال0.0819375
1 xx network(XX) į PLN
0.079534
1 xx network(XX) į RON
лв0.094829
1 xx network(XX) į SEK
kr0.2042975
1 xx network(XX) į BGN
лв0.0364895
1 xx network(XX) į HUF
Ft7.3444405
1 xx network(XX) į CZK
0.455791
1 xx network(XX) į KWD
د.ك0.00666425
1 xx network(XX) į ILS
0.0727605
1 xx network(XX) į AOA
Kz19.9907835
1 xx network(XX) į BHD
.د.ب0.00823745
1 xx network(XX) į BMD
$0.02185
1 xx network(XX) į DKK
kr0.139403
1 xx network(XX) į HNL
L0.5726885
1 xx network(XX) į MUR
0.995486
1 xx network(XX) į NAD
$0.384123
1 xx network(XX) į NOK
kr0.2169705
1 xx network(XX) į NZD
$0.036708
1 xx network(XX) į PAB
B/.0.02185
1 xx network(XX) į PGK
K0.092644
1 xx network(XX) į QAR
ر.ق0.079534
1 xx network(XX) į RSD
дин.2.1882775

xx network išteklius

Išsamesnei xx network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali xx network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie xx network

Kiek xx network(XX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XX kaina USD valiuta yra 0.02185USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XX į USD kaina?
Dabartinė XX kaina USD valiuta yra $ 0.02185. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra xx network rinkos kapitalizacija?
XX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XX apyvartoje?
XX apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XX kaina?
XX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.7700154832076693USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XX kaina?
XX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01314729076489246USD.
Kokia yra XX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XX yra $ 111.98KUSD.
Ar XX kaina šiais metais kils?
XX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:45:08(UTC+8)

xx network (XX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

XX-į-USD skaičiuoklė

Suma

XX
XX
USD
USD

1 XX = 0.02185 USD

Prekiauti XX

XXUSDT
$0.02185
$0.02185$0.02185
-0.13%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis