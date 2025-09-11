Daugiau apie XTZ

1 XTZ į USD – tiesioginė kaina:

$0.7378
$0.7378$0.7378
-0.21%1D
USD
Tezos (XTZ) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:57:03(UTC+8)

Tezos (XTZ) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.7262
$ 0.7262$ 0.7262
24 val. žemiausia
$ 0.743
$ 0.743$ 0.743
24 val. aukščiausia

$ 0.7262
$ 0.7262$ 0.7262

$ 0.743
$ 0.743$ 0.743

$ 9.175448161770554
$ 9.175448161770554$ 9.175448161770554

$ 0.314631309952
$ 0.314631309952$ 0.314631309952

+0.43%

-0.21%

+4.38%

+4.38%

Tezos (XTZ) realiojo laiko kaina yra $ 0.7378. Per pastarąsias 24 valandas XTZ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.7262 iki aukščiausios $ 0.743 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XTZ kaina yra $ 9.175448161770554, o žemiausia – $ 0.314631309952.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XTZ per pastarąją valandą pasikeitė +0.43%, per 24 valandas – -0.21%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Tezos (XTZ) rinkos informacija

No.99

$ 780.59M
$ 780.59M$ 780.59M

$ 463.26K
$ 463.26K$ 463.26K

$ 795.39M
$ 795.39M$ 795.39M

1.06B
1.06B 1.06B

--
----

1,078,054,849.644046
1,078,054,849.644046 1,078,054,849.644046

0.01%

2017-07-01 00:00:00

$ 0.47
$ 0.47$ 0.47

XTZ

Dabartinė Tezos rinkos kapitalizacija yra $ 780.59M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 463.26K. XTZ apyvartoje yra 1.06B vienetų, o bendras kiekis siekia 1078054849.644046. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 795.39M

Tezos (XTZ) kainos istorija USD

Stebėkite Tezos kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001553-0.21%
30 dienų$ -0.072-8.90%
60 dienų$ +0.1023+16.09%
90 dienų$ +0.184+33.22%
Tezos kainos pokytis šiandien

Šiandien XTZ užfiksuotas $ -0.001553 (-0.21%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Tezos 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.072 (-8.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Tezos 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XTZ rodiklis pasikeitė $ +0.1023 (+16.09% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Tezos 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.184 (+33.22%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Tezos (XTZ) pokyčius?

Peržiūrėkite Tezos kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Tezos (XTZ)

Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself.

Tezos galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Tezos investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti XTZstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Tezos mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Tezos, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Tezos kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Tezos (XTZ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Tezos (XTZ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Tezos prognozes.

Peržiūrėkite Tezos kainos prognozę dabar!

Tezos (XTZ) Tokenomika

Supratimas apie Tezos (XTZ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XTZišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Tezos (XTZ)

Ieškote, kaip nusipirkti Tezos? Viskas paprasta ir patogu! Tezos lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

XTZ į vietos valiutas

1 Tezos(XTZ) į VND
19,415.207
1 Tezos(XTZ) į AUD
A$1.114078
1 Tezos(XTZ) į GBP
0.538594
1 Tezos(XTZ) į EUR
0.62713
1 Tezos(XTZ) į USD
$0.7378
1 Tezos(XTZ) į MYR
RM3.113516
1 Tezos(XTZ) į TRY
30.463762
1 Tezos(XTZ) į JPY
¥108.4566
1 Tezos(XTZ) į ARS
ARS$1,050.9961
1 Tezos(XTZ) į RUB
62.89745
1 Tezos(XTZ) į INR
65.11085
1 Tezos(XTZ) į IDR
Rp12,095.080032
1 Tezos(XTZ) į KRW
1,027.57095
1 Tezos(XTZ) į PHP
42.209538
1 Tezos(XTZ) į EGP
￡E.35.52507
1 Tezos(XTZ) į BRL
R$3.98412
1 Tezos(XTZ) į CAD
C$1.018164
1 Tezos(XTZ) į BDT
89.86404
1 Tezos(XTZ) į NGN
1,112.816362
1 Tezos(XTZ) į COP
$2,893.326968
1 Tezos(XTZ) į ZAR
R.12.918878
1 Tezos(XTZ) į UAH
30.456384
1 Tezos(XTZ) į VES
Bs115.0968
1 Tezos(XTZ) į CLP
$709.0258
1 Tezos(XTZ) į PKR
Rs209.542578
1 Tezos(XTZ) į KZT
397.733224
1 Tezos(XTZ) į THB
฿23.46204
1 Tezos(XTZ) į TWD
NT$22.362718
1 Tezos(XTZ) į AED
د.إ2.707726
1 Tezos(XTZ) į CHF
Fr0.582862
1 Tezos(XTZ) į HKD
HK$5.740084
1 Tezos(XTZ) į AMD
֏281.920758
1 Tezos(XTZ) į MAD
.د.م6.662334
1 Tezos(XTZ) į MXN
$13.730458
1 Tezos(XTZ) į SAR
ريال2.76675
1 Tezos(XTZ) į PLN
2.685592
1 Tezos(XTZ) į RON
лв3.194674
1 Tezos(XTZ) į SEK
kr6.89843
1 Tezos(XTZ) į BGN
лв1.232126
1 Tezos(XTZ) į HUF
Ft248.166408
1 Tezos(XTZ) į CZK
15.397886
1 Tezos(XTZ) į KWD
د.ك0.225029
1 Tezos(XTZ) į ILS
2.449496
1 Tezos(XTZ) į AOA
Kz672.556346
1 Tezos(XTZ) į BHD
.د.ب0.2781506
1 Tezos(XTZ) į BMD
$0.7378
1 Tezos(XTZ) į DKK
kr4.707164
1 Tezos(XTZ) į HNL
L19.337738
1 Tezos(XTZ) į MUR
33.614168
1 Tezos(XTZ) į NAD
$12.970524
1 Tezos(XTZ) į NOK
kr7.333732
1 Tezos(XTZ) į NZD
$1.239504
1 Tezos(XTZ) į PAB
B/.0.7378
1 Tezos(XTZ) į PGK
K3.128272
1 Tezos(XTZ) į QAR
ر.ق2.685592
1 Tezos(XTZ) į RSD
дин.73.920182

Tezos išteklius

Išsamesnei Tezos analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Tezos svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Tezos

Kiek Tezos(XTZ) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XTZ kaina USD valiuta yra 0.7378USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XTZ į USD kaina?
Dabartinė XTZ kaina USD valiuta yra $ 0.7378. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Tezos rinkos kapitalizacija?
XTZ rinkos kapitalizacija yra $ 780.59MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XTZ apyvartoje?
XTZ apyvartoje yra 1.06BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XTZ kaina?
XTZ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 9.175448161770554USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XTZ kaina?
XTZ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.314631309952USD.
Kokia yra XTZ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XTZ yra $ 463.26KUSD.
Ar XTZ kaina šiais metais kils?
XTZ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XTZ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:57:03(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

