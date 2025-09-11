Tezos (XTZ) realiojo laiko kaina yra $ 0.7378. Per pastarąsias 24 valandas XTZ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.7262 iki aukščiausios $ 0.743 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XTZ kaina yra $ 9.175448161770554, o žemiausia – $ 0.314631309952.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XTZ per pastarąją valandą pasikeitė +0.43%, per 24 valandas – -0.21%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Tezos (XTZ) rinkos informacija
Dabartinė Tezos rinkos kapitalizacija yra $ 780.59M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 463.26K. XTZ apyvartoje yra 1.06B vienetų, o bendras kiekis siekia 1078054849.644046. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 795.39M
Tezos (XTZ) kainos istorija USD
Stebėkite Tezos kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.001553
-0.21%
30 dienų
$ -0.072
-8.90%
60 dienų
$ +0.1023
+16.09%
90 dienų
$ +0.184
+33.22%
Tezos kainos pokytis šiandien
Šiandien XTZ užfiksuotas $ -0.001553 (-0.21%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Tezos 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.072 (-8.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Tezos 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XTZ rodiklis pasikeitė $ +0.1023 (+16.09% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Tezos 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.184 (+33.22%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Tezos (XTZ) pokyčius?
Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself.
Tezos kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Tezos (XTZ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Tezos (XTZ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Tezos prognozes.
Supratimas apie Tezos (XTZ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XTZišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Tezos (XTZ)
