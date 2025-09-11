Xterio (XTER) realiojo laiko kaina yra $ 0.0947. Per pastarąsias 24 valandas XTER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0904 iki aukščiausios $ 0.0977 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XTER kaina yra $ 0.5443925194708389, o žemiausia – $ 0.07715749807131203.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XTER per pastarąją valandą pasikeitė -0.32%, per 24 valandas – +0.74%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Xterio (XTER) rinkos informacija
Dabartinė Xterio rinkos kapitalizacija yra $ 13.41M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 300.63K. XTER apyvartoje yra 141.63M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 94.70M
Xterio (XTER) kainos istorija USD
Stebėkite Xterio kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000696
+0.74%
30 dienų
$ +0.0044
+4.87%
60 dienų
$ -0.0258
-21.42%
90 dienų
$ -0.0833
-46.80%
Xterio kainos pokytis šiandien
Šiandien XTER užfiksuotas $ +0.000696 (+0.74%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Xterio 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0044 (+4.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Xterio 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XTER rodiklis pasikeitė $ -0.0258 (-21.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Xterio 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0833 (-46.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Xterio is a Web3 gaming ecosystem and platform that empowers gamers and developers with immersive Web3 experiences, leveraging player-owned economies and the XTER token, while attracting a diverse international audience, with the United States, Germany, Hong Kong, Singapore, and Japan contributing 40% of its traffic.
Xterio galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Xterio investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Xterio, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Xterio kainos prognozė (USD)
Kaip pirkti Xterio (XTER)
