Radix logotipas

Radix kaina(XRD)

1 XRD į USD – tiesioginė kaina:

$0.006389
$0.006389$0.006389
-1.96%1D
USD
Radix (XRD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:44:46(UTC+8)

Radix (XRD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.006169
$ 0.006169$ 0.006169
24 val. žemiausia
$ 0.006921
$ 0.006921$ 0.006921
24 val. aukščiausia

$ 0.006169
$ 0.006169$ 0.006169

$ 0.006921
$ 0.006921$ 0.006921

$ 0.6538178727691196
$ 0.6538178727691196$ 0.6538178727691196

$ 0.003522118257304897
$ 0.003522118257304897$ 0.003522118257304897

+0.09%

-1.96%

+37.45%

+37.45%

Radix (XRD) realiojo laiko kaina yra $ 0.006389. Per pastarąsias 24 valandas XRD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.006169 iki aukščiausios $ 0.006921 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XRD kaina yra $ 0.6538178727691196, o žemiausia – $ 0.003522118257304897.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XRD per pastarąją valandą pasikeitė +0.09%, per 24 valandas – -1.96%, o per pastarąsias 7 dienas – +37.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Radix (XRD) rinkos informacija

No.461

$ 75.63M
$ 75.63M$ 75.63M

$ 102.47K
$ 102.47K$ 102.47K

$ 84.58M
$ 84.58M$ 84.58M

11.84B
11.84B 11.84B

13,237,687,563.152142
13,237,687,563.152142 13,237,687,563.152142

XRD

Dabartinė Radix rinkos kapitalizacija yra $ 75.63M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 102.47K. XRD apyvartoje yra 11.84B vienetų, o bendras kiekis siekia 13237687563.152142. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 84.58M

Radix (XRD) kainos istorija USD

Stebėkite Radix kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00012773-1.96%
30 dienų$ -0.000582-8.35%
60 dienų$ -0.000974-13.23%
90 dienų$ +0.000272+4.44%
Radix kainos pokytis šiandien

Šiandien XRD užfiksuotas $ -0.00012773 (-1.96%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Radix 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000582 (-8.35%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Radix 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XRD rodiklis pasikeitė $ -0.000974 (-13.23% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Radix 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000272 (+4.44%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Radix (XRD) pokyčius?

Peržiūrėkite Radix kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Radix (XRD)

Radix is a layer 1 DLT protocol specifically designed to remove the technology barriers limiting the expansion of DeFi, with a clear roadmap to infinite linear scalability. To directly address the needs of DeFi at global scale for the next 100 years, Radix has a full-stack approach: re-engineering consensus, distributed virtual machines, executable on-network code, DeFi application building, and developer incentives. With a revolutionary asset-oriented smart contract programming language Scrypto, building dApps on Radix will be fast, smooth, and will reduce the risk of hacks and exploits. Developers can earn royalties from their code components and from the blueprint catalog.

Radix galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Radix investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti XRDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Radix mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Radix, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Radix kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Radix (XRD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Radix (XRD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Radix prognozes.

Peržiūrėkite Radix kainos prognozę dabar!

Radix (XRD) Tokenomika

Supratimas apie Radix (XRD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XRDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Radix (XRD)

Ieškote, kaip nusipirkti Radix? Viskas paprasta ir patogu! Radix lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

XRD į vietos valiutas

1 Radix(XRD) į VND
168.126535
1 Radix(XRD) į AUD
A$0.00964739
1 Radix(XRD) į GBP
0.00466397
1 Radix(XRD) į EUR
0.00543065
1 Radix(XRD) į USD
$0.006389
1 Radix(XRD) į MYR
RM0.02696158
1 Radix(XRD) į TRY
0.26367403
1 Radix(XRD) į JPY
¥0.939183
1 Radix(XRD) į ARS
ARS$9.1011305
1 Radix(XRD) į RUB
0.5398705
1 Radix(XRD) į INR
0.56370147
1 Radix(XRD) į IDR
Rp104.73768816
1 Radix(XRD) į KRW
8.88594898
1 Radix(XRD) į PHP
0.36557858
1 Radix(XRD) į EGP
￡E.0.30769424
1 Radix(XRD) į BRL
R$0.0345006
1 Radix(XRD) į CAD
C$0.00881682
1 Radix(XRD) į BDT
0.7781802
1 Radix(XRD) į NGN
9.63646481
1 Radix(XRD) į COP
$25.05484684
1 Radix(XRD) į ZAR
R.0.11174361
1 Radix(XRD) į UAH
0.26373792
1 Radix(XRD) į VES
Bs0.996684
1 Radix(XRD) į CLP
$6.139829
1 Radix(XRD) į PKR
Rs1.81453989
1 Radix(XRD) į KZT
3.44418212
1 Radix(XRD) į THB
฿0.20297853
1 Radix(XRD) į TWD
NT$0.19390615
1 Radix(XRD) į AED
د.إ0.02344763
1 Radix(XRD) į CHF
Fr0.00504731
1 Radix(XRD) į HKD
HK$0.04970642
1 Radix(XRD) į AMD
֏2.44130079
1 Radix(XRD) į MAD
.د.م0.05769267
1 Radix(XRD) į MXN
$0.1188354
1 Radix(XRD) į SAR
ريال0.02395875
1 Radix(XRD) į PLN
0.02325596
1 Radix(XRD) į RON
лв0.02772826
1 Radix(XRD) į SEK
kr0.05973715
1 Radix(XRD) į BGN
лв0.01066963
1 Radix(XRD) į HUF
Ft2.14753457
1 Radix(XRD) į CZK
0.13327454
1 Radix(XRD) į KWD
د.ك0.001948645
1 Radix(XRD) į ILS
0.02127537
1 Radix(XRD) į AOA
Kz5.84535999
1 Radix(XRD) į BHD
.د.ب0.002408653
1 Radix(XRD) į BMD
$0.006389
1 Radix(XRD) į DKK
kr0.04076182
1 Radix(XRD) į HNL
L0.16745569
1 Radix(XRD) į MUR
0.29108284
1 Radix(XRD) į NAD
$0.11231862
1 Radix(XRD) į NOK
kr0.06344277
1 Radix(XRD) į NZD
$0.01073352
1 Radix(XRD) į PAB
B/.0.006389
1 Radix(XRD) į PGK
K0.02708936
1 Radix(XRD) į QAR
ر.ق0.02325596
1 Radix(XRD) į RSD
дин.0.63985835

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Radix

Kiek Radix(XRD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XRD kaina USD valiuta yra 0.006389USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XRD į USD kaina?
Dabartinė XRD kaina USD valiuta yra $ 0.006389. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Radix rinkos kapitalizacija?
XRD rinkos kapitalizacija yra $ 75.63MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XRD apyvartoje?
XRD apyvartoje yra 11.84BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XRD kaina?
XRD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.6538178727691196USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XRD kaina?
XRD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.003522118257304897USD.
Kokia yra XRD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XRD yra $ 102.47KUSD.
Ar XRD kaina šiais metais kils?
XRD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XRD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:44:46(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

