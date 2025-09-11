Radix (XRD) realiojo laiko kaina yra $ 0.006389. Per pastarąsias 24 valandas XRD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.006169 iki aukščiausios $ 0.006921 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XRD kaina yra $ 0.6538178727691196, o žemiausia – $ 0.003522118257304897.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XRD per pastarąją valandą pasikeitė +0.09%, per 24 valandas – -1.96%, o per pastarąsias 7 dienas – +37.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Radix (XRD) rinkos informacija
Dabartinė Radix rinkos kapitalizacija yra $ 75.63M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 102.47K. XRD apyvartoje yra 11.84B vienetų, o bendras kiekis siekia 13237687563.152142. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 84.58M
Radix (XRD) kainos istorija USD
Stebėkite Radix kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00012773
-1.96%
30 dienų
$ -0.000582
-8.35%
60 dienų
$ -0.000974
-13.23%
90 dienų
$ +0.000272
+4.44%
Radix kainos pokytis šiandien
Šiandien XRD užfiksuotas $ -0.00012773 (-1.96%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Radix 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000582 (-8.35%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Radix 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XRD rodiklis pasikeitė $ -0.000974 (-13.23% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Radix 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000272 (+4.44%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Radix (XRD) pokyčius?
Radix is a layer 1 DLT protocol specifically designed to remove the technology barriers limiting the expansion of DeFi, with a clear roadmap to infinite linear scalability. To directly address the needs of DeFi at global scale for the next 100 years, Radix has a full-stack approach: re-engineering consensus, distributed virtual machines, executable on-network code, DeFi application building, and developer incentives. With a revolutionary asset-oriented smart contract programming language Scrypto, building dApps on Radix will be fast, smooth, and will reduce the risk of hacks and exploits. Developers can earn royalties from their code components and from the blueprint catalog.
Radix galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Radix investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti XRDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Radix mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Radix, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Radix kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Radix (XRD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Radix (XRD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Radix prognozes.
Supratimas apie Radix (XRD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XRDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Radix (XRD)
Ieškote, kaip nusipirkti Radix? Viskas paprasta ir patogu! Radix lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.