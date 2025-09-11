Daugiau apie XR

XRADERS kaina(XR)

$0.01521
$0.01521$0.01521
+1.13%1D
XRADERS (XR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:44:39(UTC+8)

XRADERS (XR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0149
$ 0.0149$ 0.0149
24 val. žemiausia
$ 0.01528
$ 0.01528$ 0.01528
24 val. aukščiausia

$ 0.0149
$ 0.0149$ 0.0149

$ 0.01528
$ 0.01528$ 0.01528

$ 1.0181233046616818
$ 1.0181233046616818$ 1.0181233046616818

$ 0.014980763193435049
$ 0.014980763193435049$ 0.014980763193435049

+0.13%

+1.13%

-0.27%

-0.27%

XRADERS (XR) realiojo laiko kaina yra $ 0.01526. Per pastarąsias 24 valandas XR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0149 iki aukščiausios $ 0.01528 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XR kaina yra $ 1.0181233046616818, o žemiausia – $ 0.014980763193435049.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XR per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – +1.13%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

XRADERS (XR) rinkos informacija

$ 693.89K
$ 693.89K$ 693.89K

$ 105.75K
$ 105.75K$ 105.75K

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

45.47M
45.47M 45.47M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

Dabartinė XRADERS rinkos kapitalizacija yra $ 693.89K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 105.75K. XR apyvartoje yra 45.47M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.53M

XRADERS (XR) kainos istorija USD

Stebėkite XRADERS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00017+1.13%
30 dienų$ -0.00903-37.18%
60 dienų$ -0.01042-40.58%
90 dienų$ -0.01486-49.34%
XRADERS kainos pokytis šiandien

Šiandien XR užfiksuotas $ +0.00017 (+1.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

XRADERS 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00903 (-37.18%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

XRADERS 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XR rodiklis pasikeitė $ -0.01042 (-40.58% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

XRADERS 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01486 (-49.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir XRADERS (XR) pokyčius?

Peržiūrėkite XRADERS kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra XRADERS (XR)

XRADERS is a decentralized expert curation platform designed to empower investors through curated expert insights. We utilize blockchain technology for transparent data recording and trust-building. By integrating AI modeling with the community-driven validation, we provide actionable insights to users, enhancing trading experience.

XRADERS galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų XRADERS investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti XRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie XRADERS mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti XRADERS, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

XRADERS kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos XRADERS (XR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XRADERS (XR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XRADERS prognozes.

Peržiūrėkite XRADERS kainos prognozę dabar!

XRADERS (XR) Tokenomika

Supratimas apie XRADERS (XR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti XRADERS (XR)

Ieškote, kaip nusipirkti XRADERS? Viskas paprasta ir patogu! XRADERS lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

XR į vietos valiutas

1 XRADERS(XR) į VND
401.5669
1 XRADERS(XR) į AUD
A$0.0230426
1 XRADERS(XR) į GBP
0.0111398
1 XRADERS(XR) į EUR
0.012971
1 XRADERS(XR) į USD
$0.01526
1 XRADERS(XR) į MYR
RM0.0643972
1 XRADERS(XR) į TRY
0.6297802
1 XRADERS(XR) į JPY
¥2.24322
1 XRADERS(XR) į ARS
ARS$21.73787
1 XRADERS(XR) į RUB
1.28947
1 XRADERS(XR) į INR
1.3463898
1 XRADERS(XR) į IDR
Rp250.1638944
1 XRADERS(XR) į KRW
21.2239132
1 XRADERS(XR) į PHP
0.8731772
1 XRADERS(XR) į EGP
￡E.0.7349216
1 XRADERS(XR) į BRL
R$0.082404
1 XRADERS(XR) į CAD
C$0.0210588
1 XRADERS(XR) į BDT
1.858668
1 XRADERS(XR) į NGN
23.0165054
1 XRADERS(XR) į COP
$59.8430056
1 XRADERS(XR) į ZAR
R.0.2668974
1 XRADERS(XR) į UAH
0.6299328
1 XRADERS(XR) į VES
Bs2.38056
1 XRADERS(XR) į CLP
$14.66486
1 XRADERS(XR) į PKR
Rs4.3339926
1 XRADERS(XR) į KZT
8.2263608
1 XRADERS(XR) į THB
฿0.4848102
1 XRADERS(XR) į TWD
NT$0.463141
1 XRADERS(XR) į AED
د.إ0.0560042
1 XRADERS(XR) į CHF
Fr0.0120554
1 XRADERS(XR) į HKD
HK$0.1187228
1 XRADERS(XR) į AMD
֏5.8309986
1 XRADERS(XR) į MAD
.د.م0.1377978
1 XRADERS(XR) į MXN
$0.283836
1 XRADERS(XR) į SAR
ريال0.057225
1 XRADERS(XR) į PLN
0.0555464
1 XRADERS(XR) į RON
лв0.0662284
1 XRADERS(XR) į SEK
kr0.142681
1 XRADERS(XR) į BGN
лв0.0254842
1 XRADERS(XR) į HUF
Ft5.1293438
1 XRADERS(XR) į CZK
0.3183236
1 XRADERS(XR) į KWD
د.ك0.0046543
1 XRADERS(XR) į ILS
0.0508158
1 XRADERS(XR) į AOA
Kz13.9615266
1 XRADERS(XR) į BHD
.د.ب0.00575302
1 XRADERS(XR) į BMD
$0.01526
1 XRADERS(XR) į DKK
kr0.0973588
1 XRADERS(XR) į HNL
L0.3999646
1 XRADERS(XR) į MUR
0.6952456
1 XRADERS(XR) į NAD
$0.2682708
1 XRADERS(XR) į NOK
kr0.1515318
1 XRADERS(XR) į NZD
$0.0256368
1 XRADERS(XR) į PAB
B/.0.01526
1 XRADERS(XR) į PGK
K0.0647024
1 XRADERS(XR) į QAR
ر.ق0.0555464
1 XRADERS(XR) į RSD
дин.1.528289

Išsamesnei XRADERS analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie XRADERS

Kiek XRADERS(XR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XR kaina USD valiuta yra 0.01526USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XR į USD kaina?
Dabartinė XR kaina USD valiuta yra $ 0.01526. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra XRADERS rinkos kapitalizacija?
XR rinkos kapitalizacija yra $ 693.89KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XR apyvartoje?
XR apyvartoje yra 45.47MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XR kaina?
XR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.0181233046616818USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XR kaina?
XR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.014980763193435049USD.
Kokia yra XR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XR yra $ 105.75KUSD.
Ar XR kaina šiais metais kils?
XR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:44:39(UTC+8)

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

