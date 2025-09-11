XPR Network (XPR) realiojo laiko kaina yra $ 0.0064988. Per pastarąsias 24 valandas XPR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0063291 iki aukščiausios $ 0.0066085 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XPR kaina yra $ 0.100692277415, o žemiausia – $ 0.000550770122659095.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XPR per pastarąją valandą pasikeitė +0.33%, per 24 valandas – +0.86%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
XPR Network (XPR) rinkos informacija
No.252
$ 181.20M
$ 181.20M
$ 209.04K
$ 209.04K
$ 200.15M
$ 200.15M
27.88B
27.88B
30,798,736,280.9099
30,798,736,280.9099
PROTO
Dabartinė XPR Network rinkos kapitalizacija yra $ 181.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 209.04K. XPR apyvartoje yra 27.88B vienetų, o bendras kiekis siekia 30798736280.9099. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 200.15M
XPR Network (XPR) kainos istorija USD
Stebėkite XPR Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000055413
+0.86%
30 dienų
$ -0.0005925
-8.36%
60 dienų
$ +0.0022367
+52.47%
90 dienų
$ +0.0033396
+105.71%
XPR Network kainos pokytis šiandien
Šiandien XPR užfiksuotas $ +0.000055413 (+0.86%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
XPR Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0005925 (-8.36%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
XPR Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XPR rodiklis pasikeitė $ +0.0022367 (+52.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
XPR Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0033396 (+105.71%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir XPR Network (XPR) pokyčius?
XPR Network Blockchain is a layer one public blockchain and smart contract platform designed for both consumer and enterprise, built on delegated proof-of-stake forked from EOSIO. It is a highly resource-efficient chain that allows for scaling into thousands of transactions per second while providing extremely low latency.
XPR Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos XPR Network (XPR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XPR Network (XPR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XPR Network prognozes.
Supratimas apie XPR Network (XPR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XPRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti XPR Network (XPR)
