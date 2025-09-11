Daugiau apie XPR

XPR Network kaina(XPR)

$0.0064988
+0.86%1D
XPR Network (XPR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:27:37(UTC+8)

XPR Network (XPR) kainos informacija (USD)

$ 0.0063291
24 val. žemiausia
$ 0.0066085
24 val. aukščiausia

$ 0.0063291
$ 0.0066085
$ 0.100692277415
$ 0.000550770122659095
+0.33%

+0.86%

+11.13%

+11.13%

XPR Network (XPR) realiojo laiko kaina yra $ 0.0064988. Per pastarąsias 24 valandas XPR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0063291 iki aukščiausios $ 0.0066085 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XPR kaina yra $ 0.100692277415, o žemiausia – $ 0.000550770122659095.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XPR per pastarąją valandą pasikeitė +0.33%, per 24 valandas – +0.86%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

XPR Network (XPR) rinkos informacija

No.252

$ 181.20M
$ 209.04K
$ 200.15M
27.88B
30,798,736,280.9099
PROTO

Dabartinė XPR Network rinkos kapitalizacija yra $ 181.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 209.04K. XPR apyvartoje yra 27.88B vienetų, o bendras kiekis siekia 30798736280.9099. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 200.15M

XPR Network (XPR) kainos istorija USD

Stebėkite XPR Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000055413+0.86%
30 dienų$ -0.0005925-8.36%
60 dienų$ +0.0022367+52.47%
90 dienų$ +0.0033396+105.71%
XPR Network kainos pokytis šiandien

Šiandien XPR užfiksuotas $ +0.000055413 (+0.86%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

XPR Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0005925 (-8.36%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

XPR Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XPR rodiklis pasikeitė $ +0.0022367 (+52.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

XPR Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0033396 (+105.71%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir XPR Network (XPR) pokyčius?

Peržiūrėkite XPR Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra XPR Network (XPR)

XPR Network Blockchain is a layer one public blockchain and smart contract platform designed for both consumer and enterprise, built on delegated proof-of-stake forked from EOSIO. It is a highly resource-efficient chain that allows for scaling into thousands of transactions per second while providing extremely low latency.

XPR Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų XPR Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti XPRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie XPR Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti XPR Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

XPR Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos XPR Network (XPR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XPR Network (XPR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XPR Network prognozes.

Peržiūrėkite XPR Network kainos prognozę dabar!

XPR Network (XPR) Tokenomika

Supratimas apie XPR Network (XPR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XPRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti XPR Network (XPR)

Ieškote, kaip nusipirkti XPR Network? Viskas paprasta ir patogu! XPR Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Išsamesnei XPR Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali XPR Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie XPR Network

Kiek XPR Network(XPR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XPR kaina USD valiuta yra 0.0064988USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XPR į USD kaina?
Dabartinė XPR kaina USD valiuta yra $ 0.0064988. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra XPR Network rinkos kapitalizacija?
XPR rinkos kapitalizacija yra $ 181.20MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XPR apyvartoje?
XPR apyvartoje yra 27.88BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XPR kaina?
XPR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.100692277415USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XPR kaina?
XPR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000550770122659095USD.
Kokia yra XPR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XPR yra $ 209.04KUSD.
Ar XPR kaina šiais metais kils?
XPR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XPR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:27:37(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

