XPR Network (XPR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite XPR Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek XPR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte XPR Network kainą
%

Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

XPR Network kainos prognozė
$0.0067
$0.0067$0.0067
+3.54%
USD
Faktinis
Prognozė
XPR Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

XPR Network (XPR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, XPR Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.0067 prekybos kainą 2025 m.

XPR Network (XPR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, XPR Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.007035 prekybos kainą 2026 m.

XPR Network (XPR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. XPR ateities kaina yra $ 0.007386 su 10.25% augimo norma.

XPR Network (XPR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. XPR ateities kaina yra $ 0.007756 su 15.76% augimo norma.

XPR Network (XPR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, XPR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.008143, o augimo norma – 21.55%.

XPR Network (XPR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, XPR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.008551, o augimo norma – 27.63%.

XPR Network (XPR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. XPR Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.013928 prekybos kainą.

XPR Network (XPR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. XPR Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.022688 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.0067
    0.00%
  • 2026
    $ 0.007035
    5.00%
  • 2027
    $ 0.007386
    10.25%
  • 2028
    $ 0.007756
    15.76%
  • 2029
    $ 0.008143
    21.55%
  • 2030
    $ 0.008551
    27.63%
  • 2031
    $ 0.008978
    34.01%
  • 2032
    $ 0.009427
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.009898
    47.75%
  • 2034
    $ 0.010393
    55.13%
  • 2035
    $ 0.010913
    62.89%
  • 2036
    $ 0.011459
    71.03%
  • 2037
    $ 0.012032
    79.59%
  • 2038
    $ 0.012633
    88.56%
  • 2039
    $ 0.013265
    97.99%
  • 2040
    $ 0.013928
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės XPR Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.0067
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.006700
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.006706
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.006727
    0.41%
XPR Network (XPR) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma XPR kaina yra $0.0067. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

XPR Network (XPR) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė XPR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.006700. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

XPR Network (XPR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė XPR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.006706. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

XPR Network (XPR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma XPR kaina yra $0.006727. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė XPR Network kainų statistika

$ 0.0067
$ 0.0067$ 0.0067

+3.54%

$ 186.85M
$ 186.85M$ 186.85M

27.89B
27.89B 27.89B

$ 143.62K
$ 143.62K$ 143.62K

--

Naujausia XPR kaina yra $ 0.0067. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +3.54%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 143.62K.
Be to, XPR turi 27.89B apyvartą ir $ 186.85M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti XPR Network (XPR)

Bandote įsigyti XPR? Dabar galite XPR įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti XPR Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti XPR dabar

XPR Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje XPR Network, dabartinė XPR Network kaina yra 0.006700USD. Apyvartinė XPR Network (XPR) pasiūla yra 0.00 XPR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $186.85M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.000157
    $ 0.006713
    $ 0.00639
  • 7 dienos
    0.17%
    $ 0.000995
    $ 0.006883
    $ 0.005545
  • 30 dienų
    -0.00%
    $ -0.000054
    $ 0.008
    $ 0.00525
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas XPR Network kaina pasikeitė $0.000157, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas XPR Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.006883 ir žemiausia $0.005545. Kainos pokytis buvo 0.17%. Ši naujausia tendencija parodo XPR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį XPR Network įvyko -0.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000054 vertę. Tai rodo, kad XPR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą XPR Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą XPR kainų istoriją

Kaip veikia XPR Network (XPR) kainų prognozės modulis?

XPR Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas XPR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius XPR Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą XPR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti XPR Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja XPR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina XPR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą XPR Network potencialą.

Kodėl XPR kainų prognozė yra svarbi?

XPR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į XPR dabar?
Pagal jūsų prognozes, XPR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio XPR kainų prognozė?
Remiantis XPR Network (XPR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama XPR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 XPR 2026 m.?
1 vieneto XPR Network (XPR) kaina šiandien yra $0.0067. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, XPR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama XPR kaina 2027 m.?
XPR Network (XPR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 XPR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė XPR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, XPR Network (XPR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė XPR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, XPR Network (XPR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 XPR 2030 m.?
1 vieneto XPR Network (XPR) kaina šiandien yra $0.0067. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, XPR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia XPR kainų prognozė 2040 metams?
XPR Network (XPR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 XPR kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.