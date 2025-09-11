XPMarket (XPM) realiojo laiko kaina yra $ 0.02149. Per pastarąsias 24 valandas XPM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02119 iki aukščiausios $ 0.02188 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XPM kaina yra $ 0.13006601290820077, o žemiausia – $ 0.02034050589440086.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XPM per pastarąją valandą pasikeitė -0.14%, per 24 valandas – -1.32%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
XPMarket (XPM) rinkos informacija
Dabartinė XPMarket rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.04K. XPM apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.75M
XPMarket (XPM) kainos istorija USD
Stebėkite XPMarket kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0002899
-1.32%
30 dienų
$ -0.00379
-15.00%
60 dienų
$ -0.00619
-22.37%
90 dienų
$ -0.00396
-15.56%
XPMarket kainos pokytis šiandien
Šiandien XPM užfiksuotas $ -0.0002899 (-1.32%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
XPMarket 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00379 (-15.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
XPMarket 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XPM rodiklis pasikeitė $ -0.00619 (-22.37% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
XPMarket 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00396 (-15.56%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
XPMarket is a platform on the XRP Ledger designed for DeFi activities. It allows users to swap digital assets seamlessly with no trading fees, participate in earning programs through yield farming, and receive unique airdrops. Users can also launch their own digital tokens on this platform, tapping into a vibrant community of blockchain enthusiasts. The platform leverages the XRP Ledger's capabilities to provide a user-friendly environment.
XPMarket galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų XPMarket investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti XPMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie XPMarket mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti XPMarket, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
XPMarket kainos prognozė (USD)
Kaip pirkti XPMarket (XPM)
Ieškote, kaip nusipirkti XPMarket? Viskas paprasta ir patogu! XPMarket lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.