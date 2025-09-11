Daugiau apie XPM

XPMarket kaina(XPM)

1 XPM į USD – tiesioginė kaina:

$0.02151
$0.02151$0.02151
-1.33%1D
USD
XPMarket (XPM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:56:34(UTC+8)

XPMarket (XPM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02119
$ 0.02119$ 0.02119
24 val. žemiausia
$ 0.02188
$ 0.02188$ 0.02188
24 val. aukščiausia

$ 0.02119
$ 0.02119$ 0.02119

$ 0.02188
$ 0.02188$ 0.02188

$ 0.13006601290820077
$ 0.13006601290820077$ 0.13006601290820077

$ 0.02034050589440086
$ 0.02034050589440086$ 0.02034050589440086

-0.14%

-1.32%

+1.94%

+1.94%

XPMarket (XPM) realiojo laiko kaina yra $ 0.02149. Per pastarąsias 24 valandas XPM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02119 iki aukščiausios $ 0.02188 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XPM kaina yra $ 0.13006601290820077, o žemiausia – $ 0.02034050589440086.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XPM per pastarąją valandą pasikeitė -0.14%, per 24 valandas – -1.32%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

XPMarket (XPM) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.04K
$ 55.04K$ 55.04K

$ 10.75M
$ 10.75M$ 10.75M

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

0.00%

Dabartinė XPMarket rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.04K. XPM apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.75M

XPMarket (XPM) kainos istorija USD

Stebėkite XPMarket kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0002899-1.32%
30 dienų$ -0.00379-15.00%
60 dienų$ -0.00619-22.37%
90 dienų$ -0.00396-15.56%
XPMarket kainos pokytis šiandien

Šiandien XPM užfiksuotas $ -0.0002899 (-1.32%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

XPMarket 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00379 (-15.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

XPMarket 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XPM rodiklis pasikeitė $ -0.00619 (-22.37% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

XPMarket 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00396 (-15.56%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir XPMarket (XPM) pokyčius?

Peržiūrėkite XPMarket kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra XPMarket (XPM)

XPMarket is a platform on the XRP Ledger designed for DeFi activities. It allows users to swap digital assets seamlessly with no trading fees, participate in earning programs through yield farming, and receive unique airdrops. Users can also launch their own digital tokens on this platform, tapping into a vibrant community of blockchain enthusiasts. The platform leverages the XRP Ledger's capabilities to provide a user-friendly environment.

XPMarket galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų XPMarket investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti XPMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie XPMarket mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti XPMarket, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

XPMarket kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos XPMarket (XPM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XPMarket (XPM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XPMarket prognozes.

Peržiūrėkite XPMarket kainos prognozę dabar!

XPMarket (XPM) Tokenomika

Supratimas apie XPMarket (XPM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XPMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti XPMarket (XPM)

Ieškote, kaip nusipirkti XPMarket? Viskas paprasta ir patogu! XPMarket lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti". Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

XPM į vietos valiutas

1 XPMarket(XPM) į VND
565.50935
1 XPMarket(XPM) į AUD
A$0.0324499
1 XPMarket(XPM) į GBP
0.0156877
1 XPMarket(XPM) į EUR
0.0182665
1 XPMarket(XPM) į USD
$0.02149
1 XPMarket(XPM) į MYR
RM0.0906878
1 XPMarket(XPM) į TRY
0.8873221
1 XPMarket(XPM) į JPY
¥3.15903
1 XPMarket(XPM) į ARS
ARS$30.612505
1 XPMarket(XPM) į RUB
1.8318076
1 XPMarket(XPM) į INR
1.8964925
1 XPMarket(XPM) į IDR
Rp352.2950256
1 XPMarket(XPM) į KRW
29.9301975
1 XPMarket(XPM) į PHP
1.2294429
1 XPMarket(XPM) į EGP
￡E.1.0347435
1 XPMarket(XPM) į BRL
R$0.116046
1 XPMarket(XPM) į CAD
C$0.0296562
1 XPMarket(XPM) į BDT
2.617482
1 XPMarket(XPM) į NGN
32.4131521
1 XPMarket(XPM) į COP
$84.2743244
1 XPMarket(XPM) į ZAR
R.0.3762899
1 XPMarket(XPM) į UAH
0.8871072
1 XPMarket(XPM) į VES
Bs3.35244
1 XPMarket(XPM) į CLP
$20.65189
1 XPMarket(XPM) į PKR
Rs6.1033749
1 XPMarket(XPM) į KZT
11.5848292
1 XPMarket(XPM) į THB
฿0.683382
1 XPMarket(XPM) į TWD
NT$0.6513619
1 XPMarket(XPM) į AED
د.إ0.0788683
1 XPMarket(XPM) į CHF
Fr0.0169771
1 XPMarket(XPM) į HKD
HK$0.1671922
1 XPMarket(XPM) į AMD
֏8.2115439
1 XPMarket(XPM) į MAD
.د.م0.1940547
1 XPMarket(XPM) į MXN
$0.3999289
1 XPMarket(XPM) į SAR
ريال0.0805875
1 XPMarket(XPM) į PLN
0.0782236
1 XPMarket(XPM) į RON
лв0.0930517
1 XPMarket(XPM) į SEK
kr0.2011464
1 XPMarket(XPM) į BGN
лв0.0358883
1 XPMarket(XPM) į HUF
Ft7.2283764
1 XPMarket(XPM) į CZK
0.4484963
1 XPMarket(XPM) į KWD
د.ك0.00655445
1 XPMarket(XPM) į ILS
0.0713468
1 XPMarket(XPM) į AOA
Kz19.5896393
1 XPMarket(XPM) į BHD
.د.ب0.00810173
1 XPMarket(XPM) į BMD
$0.02149
1 XPMarket(XPM) į DKK
kr0.1371062
1 XPMarket(XPM) į HNL
L0.5632529
1 XPMarket(XPM) į MUR
0.9790844
1 XPMarket(XPM) į NAD
$0.3777942
1 XPMarket(XPM) į NOK
kr0.2136106
1 XPMarket(XPM) į NZD
$0.0361032
1 XPMarket(XPM) į PAB
B/.0.02149
1 XPMarket(XPM) į PGK
K0.0911176
1 XPMarket(XPM) į QAR
ر.ق0.0782236
1 XPMarket(XPM) į RSD
дин.2.1530831

Išsamesnei XPMarket analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali XPMarket svetainė
Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie XPMarket

Kiek XPMarket(XPM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XPM kaina USD valiuta yra 0.02149USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XPM į USD kaina?
Dabartinė XPM kaina USD valiuta yra $ 0.02149. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra XPMarket rinkos kapitalizacija?
XPM rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XPM apyvartoje?
XPM apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XPM kaina?
XPM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.13006601290820077USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XPM kaina?
XPM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02034050589440086USD.
Kokia yra XPM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XPM yra $ 55.04KUSD.
Ar XPM kaina šiais metais kils?
XPM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XPM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:56:34(UTC+8)

