Chainge (XCHNG) realiojo laiko kaina yra $ 0.00222. Per pastarąsias 24 valandas XCHNG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00222 iki aukščiausios $ 0.00257 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XCHNG kaina yra $ 0.27474634699379424, o žemiausia – $ 0.002052567826254482.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XCHNG per pastarąją valandą pasikeitė -7.50%, per 24 valandas – -1.76%, o per pastarąsias 7 dienas – -29.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Chainge (XCHNG) rinkos informacija
No.2108
$ 1.05M
$ 1.91K
$ 2.66M
474.05M
1,200,000,000
1,200,000,000
39.50%
ETH
Dabartinė Chainge rinkos kapitalizacija yra $ 1.05M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.91K. XCHNG apyvartoje yra 474.05M vienetų, o bendras kiekis siekia 1200000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.66M
Chainge (XCHNG) kainos istorija USD
Stebėkite Chainge kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000398
-1.76%
30 dienų
$ -0.00196
-46.89%
60 dienų
$ -0.0021
-48.62%
90 dienų
$ -0.00143
-39.18%
Chainge kainos pokytis šiandien
Šiandien XCHNG užfiksuotas $ -0.0000398 (-1.76%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Chainge 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00196 (-46.89%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Chainge 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XCHNG rodiklis pasikeitė $ -0.0021 (-48.62% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Chainge 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00143 (-39.18%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Chainge (XCHNG) pokyčius?
$XCHNG (Chainge Token) serves as the native token of Chainge, a leading cross-chain agregated DEX and bridge infrastructure provider.
Guided by industry leaders like Najam Kidwai, Dejun Qian and Mike Lempress, Chainge takes interoperability and DeFi a step further. Its mission is to empower users with seamless cross-chain trading capabilities for any token on any chain.
Backed by a robust DCRM bridge infrastructure, Chainge currently ensures secure transactions across 55 blockchains through a versatile mobile self-custodial wallet and web trading platform that have currently surpassed $1Billion in cumulative trading volume.
Chainge kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Chainge (XCHNG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Chainge (XCHNG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Chainge prognozes.
Supratimas apie Chainge (XCHNG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XCHNGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Chainge (XCHNG)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.