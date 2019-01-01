Chainge (XCHNG) Tokenomika

Chainge (XCHNG) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieChainge (XCHNG), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Chainge (XCHNG) Informacija

$XCHNG (Chainge Token) serves as the native token of Chainge, a leading cross-chain agregated DEX and bridge infrastructure provider. Guided by industry leaders like Najam Kidwai, Dejun Qian and Mike Lempress, Chainge takes interoperability and DeFi a step further. Its mission is to empower users with seamless cross-chain trading capabilities for any token on any chain. Backed by a robust DCRM bridge infrastructure, Chainge currently ensures secure transactions across 55 blockchains through a versatile mobile self-custodial wallet and web trading platform that have currently surpassed $1Billion in cumulative trading volume.

Oficiali svetainė:
https://www.chainge.finance/
Baltoji knyga:
https://chainge-finance.gitbook.io/chainge-finance/
Blokų naršyklė:
http://fsnex.com

Chainge (XCHNG) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Chainge (XCHNG) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M
Bendra pasiūla:
$ 1.20B
$ 1.20B$ 1.20B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 474.05M
$ 474.05M$ 474.05M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 3.17M
$ 3.17M$ 3.17M
Visų laikų rekordas:
$ 0.27548
$ 0.27548$ 0.27548
Visų laikų minimumas:
$ 0.002052567826254482
$ 0.002052567826254482$ 0.002052567826254482
Dabartinė kaina:
$ 0.00264
$ 0.00264$ 0.00264

Chainge (XCHNG) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Chainge (XCHNG) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų XCHNG tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek XCHNG tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate XCHNG tokenomiką, galite peržiūrėti XCHNG tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti XCHNG

Norite įtraukti Chainge (XCHNG) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius XCHNG pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Chainge (XCHNG) Kainų istorija

XCHNG kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

XCHNG kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda XCHNG? Mūsų XCHNG kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.