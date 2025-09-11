Daugiau apie XCAD

XCAD Network logotipas

XCAD Network kaina(XCAD)

$0.02931
-0.97%1D
XCAD Network (XCAD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:26:28(UTC+8)

XCAD Network (XCAD) kainos informacija (USD)

$ 0.02885
24 val. žemiausia
$ 0.03016
24 val. aukščiausia

$ 0.02885
$ 0.03016
$ 9.064501091879395
$ 0.027238932577182195
-0.04%

-0.97%

-8.35%

-8.35%

XCAD Network (XCAD) realiojo laiko kaina yra $ 0.02931. Per pastarąsias 24 valandas XCAD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02885 iki aukščiausios $ 0.03016 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XCAD kaina yra $ 9.064501091879395, o žemiausia – $ 0.027238932577182195.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XCAD per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – -0.97%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

XCAD Network (XCAD) rinkos informacija

No.2030

$ 1.40M
$ 102.31K
$ 5.83M
47.73M
198,813,157.8570137
ETH

Dabartinė XCAD Network rinkos kapitalizacija yra $ 1.40M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 102.31K. XCAD apyvartoje yra 47.73M vienetų, o bendras kiekis siekia 198813157.8570137. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.83M

XCAD Network (XCAD) kainos istorija USD

Stebėkite XCAD Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0002871-0.97%
30 dienų$ -0.00257-8.07%
60 dienų$ +0.00015+0.51%
90 dienų$ -0.01116-27.58%
XCAD Network kainos pokytis šiandien

Šiandien XCAD užfiksuotas $ -0.0002871 (-0.97%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

XCAD Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00257 (-8.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

XCAD Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XCAD rodiklis pasikeitė $ +0.00015 (+0.51% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

XCAD Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01116 (-27.58%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Kas yra XCAD Network (XCAD)

XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators.

XCAD Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų XCAD Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

XCAD Network kainos prognozė (USD)

XCAD Network (XCAD) Tokenomika

Supratimas apie XCAD Network (XCAD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XCADišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti XCAD Network (XCAD)

Ieškote, kaip nusipirkti XCAD Network? Viskas paprasta ir patogu! XCAD Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

1 XCAD Network(XCAD) į VND
771.29265
1 XCAD Network(XCAD) į AUD
A$0.0442581
1 XCAD Network(XCAD) į GBP
0.0213963
1 XCAD Network(XCAD) į EUR
0.0249135
1 XCAD Network(XCAD) į USD
$0.02931
1 XCAD Network(XCAD) į MYR
RM0.1236882
1 XCAD Network(XCAD) į TRY
1.2099168
1 XCAD Network(XCAD) į JPY
¥4.30857
1 XCAD Network(XCAD) į ARS
ARS$41.752095
1 XCAD Network(XCAD) į RUB
2.476695
1 XCAD Network(XCAD) į INR
2.5833834
1 XCAD Network(XCAD) į IDR
Rp480.4917264
1 XCAD Network(XCAD) į KRW
40.7080728
1 XCAD Network(XCAD) į PHP
1.6747734
1 XCAD Network(XCAD) į EGP
￡E.1.4109834
1 XCAD Network(XCAD) į BRL
R$0.158274
1 XCAD Network(XCAD) į CAD
C$0.0404478
1 XCAD Network(XCAD) į BDT
3.569958
1 XCAD Network(XCAD) į NGN
44.2079799
1 XCAD Network(XCAD) į COP
$114.9409236
1 XCAD Network(XCAD) į ZAR
R.0.5126319
1 XCAD Network(XCAD) į UAH
1.2099168
1 XCAD Network(XCAD) į VES
Bs4.57236
1 XCAD Network(XCAD) į CLP
$28.16691
1 XCAD Network(XCAD) į PKR
Rs8.3243331
1 XCAD Network(XCAD) į KZT
15.8004348
1 XCAD Network(XCAD) į THB
฿0.9314718
1 XCAD Network(XCAD) į TWD
NT$0.8895585
1 XCAD Network(XCAD) į AED
د.إ0.1075677
1 XCAD Network(XCAD) į CHF
Fr0.0231549
1 XCAD Network(XCAD) į HKD
HK$0.2280318
1 XCAD Network(XCAD) į AMD
֏11.1996441
1 XCAD Network(XCAD) į MAD
.د.م0.2646693
1 XCAD Network(XCAD) į MXN
$0.5448729
1 XCAD Network(XCAD) į SAR
ريال0.1099125
1 XCAD Network(XCAD) į PLN
0.1066884
1 XCAD Network(XCAD) į RON
лв0.1269123
1 XCAD Network(XCAD) į SEK
kr0.2740485
1 XCAD Network(XCAD) į BGN
лв0.0489477
1 XCAD Network(XCAD) į HUF
Ft9.8519703
1 XCAD Network(XCAD) į CZK
0.6114066
1 XCAD Network(XCAD) į KWD
د.ك0.00893955
1 XCAD Network(XCAD) į ILS
0.0973092
1 XCAD Network(XCAD) į AOA
Kz26.8160121
1 XCAD Network(XCAD) į BHD
.د.ب0.01104987
1 XCAD Network(XCAD) į BMD
$0.02931
1 XCAD Network(XCAD) į DKK
kr0.1869978
1 XCAD Network(XCAD) į HNL
L0.7682151
1 XCAD Network(XCAD) į MUR
1.333605
1 XCAD Network(XCAD) į NAD
$0.5152698
1 XCAD Network(XCAD) į NOK
kr0.2910483
1 XCAD Network(XCAD) į NZD
$0.0492408
1 XCAD Network(XCAD) į PAB
B/.0.02931
1 XCAD Network(XCAD) į PGK
K0.1242744
1 XCAD Network(XCAD) į QAR
ر.ق0.1066884
1 XCAD Network(XCAD) į RSD
дин.2.9356896

Kiek XCAD Network(XCAD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XCAD kaina USD valiuta yra 0.02931USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XCAD į USD kaina?
Dabartinė XCAD kaina USD valiuta yra $ 0.02931. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra XCAD Network rinkos kapitalizacija?
XCAD rinkos kapitalizacija yra $ 1.40MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XCAD apyvartoje?
XCAD apyvartoje yra 47.73MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XCAD kaina?
XCAD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 9.064501091879395USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XCAD kaina?
XCAD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.027238932577182195USD.
Kokia yra XCAD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XCAD yra $ 102.31KUSD.
Ar XCAD kaina šiais metais kils?
XCAD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XCAD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:26:28(UTC+8)

XCAD Network (XCAD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

