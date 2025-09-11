XCAD Network (XCAD) realiojo laiko kaina yra $ 0.02931. Per pastarąsias 24 valandas XCAD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02885 iki aukščiausios $ 0.03016 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XCAD kaina yra $ 9.064501091879395, o žemiausia – $ 0.027238932577182195.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XCAD per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – -0.97%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
XCAD Network (XCAD) rinkos informacija
Dabartinė XCAD Network rinkos kapitalizacija yra $ 1.40M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 102.31K. XCAD apyvartoje yra 47.73M vienetų, o bendras kiekis siekia 198813157.8570137. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.83M
XCAD Network (XCAD) kainos istorija USD
Stebėkite XCAD Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0002871
-0.97%
30 dienų
$ -0.00257
-8.07%
60 dienų
$ +0.00015
+0.51%
90 dienų
$ -0.01116
-27.58%
XCAD Network kainos pokytis šiandien
Šiandien XCAD užfiksuotas $ -0.0002871 (-0.97%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
XCAD Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00257 (-8.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
XCAD Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XCAD rodiklis pasikeitė $ +0.00015 (+0.51% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
XCAD Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01116 (-27.58%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir XCAD Network (XCAD) pokyčius?
XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators.
XCAD Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų XCAD Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti XCADstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie XCAD Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti XCAD Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
XCAD Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos XCAD Network (XCAD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XCAD Network (XCAD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XCAD Network prognozes.
Supratimas apie XCAD Network (XCAD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XCADišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti XCAD Network (XCAD)
Ieškote, kaip nusipirkti XCAD Network? Viskas paprasta ir patogu! XCAD Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.