Wisdomise AI logotipas

Wisdomise AI kaina(WSDM)

1 WSDM į USD – tiesioginė kaina:

$0.001115
$0.001115$0.001115
+5.58%1D
USD
Wisdomise AI (WSDM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:43:17(UTC+8)

Wisdomise AI (WSDM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.001038
$ 0.001038$ 0.001038
24 val. žemiausia
$ 0.001116
$ 0.001116$ 0.001116
24 val. aukščiausia

$ 0.001038
$ 0.001038$ 0.001038

$ 0.001116
$ 0.001116$ 0.001116

$ 0.1191700212931804
$ 0.1191700212931804$ 0.1191700212931804

$ 0.000979572805997166
$ 0.000979572805997166$ 0.000979572805997166

+7.00%

+5.58%

+9.31%

+9.31%

Wisdomise AI (WSDM) realiojo laiko kaina yra $ 0.001115. Per pastarąsias 24 valandas WSDM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001038 iki aukščiausios $ 0.001116 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WSDM kaina yra $ 0.1191700212931804, o žemiausia – $ 0.000979572805997166.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WSDM per pastarąją valandą pasikeitė +7.00%, per 24 valandas – +5.58%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Wisdomise AI (WSDM) rinkos informacija

No.2414

$ 604.46K
$ 604.46K$ 604.46K

$ 111.58K
$ 111.58K$ 111.58K

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

542.12M
542.12M 542.12M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

MATIC

Dabartinė Wisdomise AI rinkos kapitalizacija yra $ 604.46K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 111.58K. WSDM apyvartoje yra 542.12M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.12M

Wisdomise AI (WSDM) kainos istorija USD

Stebėkite Wisdomise AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00005893+5.58%
30 dienų$ -0.000357-24.26%
60 dienų$ -0.000595-34.80%
90 dienų$ -0.001231-52.48%
Wisdomise AI kainos pokytis šiandien

Šiandien WSDM užfiksuotas $ +0.00005893 (+5.58%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Wisdomise AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000357 (-24.26%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Wisdomise AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WSDM rodiklis pasikeitė $ -0.000595 (-34.80% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Wisdomise AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001231 (-52.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Wisdomise AI (WSDM) pokyčius?

Peržiūrėkite Wisdomise AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Wisdomise AI (WSDM)

Wisdomise is an all-in-one, AI-powered platform offering users curated intelligence and exposure to investment opportunities in digital assets and later other financial markets.

Wisdomise AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Wisdomise AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti WSDMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Wisdomise AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Wisdomise AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Wisdomise AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Wisdomise AI (WSDM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Wisdomise AI (WSDM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Wisdomise AI prognozes.

Peržiūrėkite Wisdomise AI kainos prognozę dabar!

Wisdomise AI (WSDM) Tokenomika

Supratimas apie Wisdomise AI (WSDM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WSDMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Wisdomise AI (WSDM)

Ieškote, kaip nusipirkti Wisdomise AI? Viskas paprasta ir patogu! Wisdomise AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

WSDM į vietos valiutas

1 Wisdomise AI(WSDM) į VND
29.341225
1 Wisdomise AI(WSDM) į AUD
A$0.00168365
1 Wisdomise AI(WSDM) į GBP
0.00081395
1 Wisdomise AI(WSDM) į EUR
0.00094775
1 Wisdomise AI(WSDM) į USD
$0.001115
1 Wisdomise AI(WSDM) į MYR
RM0.0047053
1 Wisdomise AI(WSDM) į TRY
0.0460272
1 Wisdomise AI(WSDM) į JPY
¥0.163905
1 Wisdomise AI(WSDM) į ARS
ARS$1.5883175
1 Wisdomise AI(WSDM) į RUB
0.09420635
1 Wisdomise AI(WSDM) į INR
0.09837645
1 Wisdomise AI(WSDM) į IDR
Rp18.2786856
1 Wisdomise AI(WSDM) į KRW
1.5507643
1 Wisdomise AI(WSDM) į PHP
0.06378915
1 Wisdomise AI(WSDM) į EGP
￡E.0.0536761
1 Wisdomise AI(WSDM) į BRL
R$0.006021
1 Wisdomise AI(WSDM) į CAD
C$0.0015387
1 Wisdomise AI(WSDM) į BDT
0.135807
1 Wisdomise AI(WSDM) į NGN
1.68174335
1 Wisdomise AI(WSDM) į COP
$4.3725394
1 Wisdomise AI(WSDM) į ZAR
R.0.01950135
1 Wisdomise AI(WSDM) į UAH
0.0460272
1 Wisdomise AI(WSDM) į VES
Bs0.17394
1 Wisdomise AI(WSDM) į CLP
$1.071515
1 Wisdomise AI(WSDM) į PKR
Rs0.31667115
1 Wisdomise AI(WSDM) į KZT
0.6010742
1 Wisdomise AI(WSDM) į THB
฿0.0354347
1 Wisdomise AI(WSDM) į TWD
NT$0.03386255
1 Wisdomise AI(WSDM) į AED
د.إ0.00409205
1 Wisdomise AI(WSDM) į CHF
Fr0.00088085
1 Wisdomise AI(WSDM) į HKD
HK$0.0086747
1 Wisdomise AI(WSDM) į AMD
֏0.42605265
1 Wisdomise AI(WSDM) į MAD
.د.م0.01006845
1 Wisdomise AI(WSDM) į MXN
$0.020739
1 Wisdomise AI(WSDM) į SAR
ريال0.00418125
1 Wisdomise AI(WSDM) į PLN
0.0040586
1 Wisdomise AI(WSDM) į RON
лв0.0048391
1 Wisdomise AI(WSDM) į SEK
kr0.01042525
1 Wisdomise AI(WSDM) į BGN
лв0.00186205
1 Wisdomise AI(WSDM) į HUF
Ft0.37478495
1 Wisdomise AI(WSDM) į CZK
0.0232589
1 Wisdomise AI(WSDM) į KWD
د.ك0.000340075
1 Wisdomise AI(WSDM) į ILS
0.00371295
1 Wisdomise AI(WSDM) į AOA
Kz1.02012465
1 Wisdomise AI(WSDM) į BHD
.د.ب0.000420355
1 Wisdomise AI(WSDM) į BMD
$0.001115
1 Wisdomise AI(WSDM) į DKK
kr0.0071137
1 Wisdomise AI(WSDM) į HNL
L0.02922415
1 Wisdomise AI(WSDM) į MUR
0.0507994
1 Wisdomise AI(WSDM) į NAD
$0.0196017
1 Wisdomise AI(WSDM) į NOK
kr0.01107195
1 Wisdomise AI(WSDM) į NZD
$0.0018732
1 Wisdomise AI(WSDM) į PAB
B/.0.001115
1 Wisdomise AI(WSDM) į PGK
K0.0047276
1 Wisdomise AI(WSDM) į QAR
ر.ق0.0040586
1 Wisdomise AI(WSDM) į RSD
дин.0.11166725

Wisdomise AI išteklius

Išsamesnei Wisdomise AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Wisdomise AI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Wisdomise AI

Kiek Wisdomise AI(WSDM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WSDM kaina USD valiuta yra 0.001115USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WSDM į USD kaina?
Dabartinė WSDM kaina USD valiuta yra $ 0.001115. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Wisdomise AI rinkos kapitalizacija?
WSDM rinkos kapitalizacija yra $ 604.46KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WSDM apyvartoje?
WSDM apyvartoje yra 542.12MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WSDM kaina?
WSDM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.1191700212931804USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WSDM kaina?
WSDM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000979572805997166USD.
Kokia yra WSDM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WSDM yra $ 111.58KUSD.
Ar WSDM kaina šiais metais kils?
WSDM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WSDM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Wisdomise AI (WSDM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

