wNXM kaina(WNXM)

1 WNXM į USD – tiesioginė kaina:

$95.54
$95.54$95.54
-1.45%1D
USD
wNXM (WNXM) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 14:55:10(UTC+8)

wNXM (WNXM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 95.19
$ 95.19$ 95.19
24 val. žemiausia
$ 96.97
$ 96.97$ 96.97
24 val. aukščiausia

$ 95.19
$ 95.19$ 95.19

$ 96.97
$ 96.97$ 96.97

$ 134.14417963
$ 134.14417963$ 134.14417963

$ 7.823164130047671
$ 7.823164130047671$ 7.823164130047671

-0.06%

-1.45%

-0.81%

-0.81%

wNXM (WNXM) realiojo laiko kaina yra $ 95.6. Per pastarąsias 24 valandas WNXM svyravo nuo žemiausios kainos $ 95.19 iki aukščiausios $ 96.97 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WNXM kaina yra $ 134.14417963, o žemiausia – $ 7.823164130047671.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WNXM per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – -1.45%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

wNXM (WNXM) rinkos informacija

No.9388

$ 54.01M
$ 54.01M$ 54.01M

$ 55.76K
$ 55.76K$ 55.76K

$ 54.01M
$ 54.01M$ 54.01M

565.00K
565.00K 565.00K

564,997.11215509
564,997.11215509 564,997.11215509

2020-07-18 00:00:00

ETH

Dabartinė wNXM rinkos kapitalizacija yra $ 54.01M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.76K. WNXM apyvartoje yra 565.00K vienetų, o bendras kiekis siekia 564997.11215509. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 54.01M

wNXM (WNXM) kainos istorija USD

Stebėkite wNXM kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -1.4057-1.45%
30 dienų$ +3.3+3.57%
60 dienų$ +30.03+45.79%
90 dienų$ +37.83+65.48%
wNXM kainos pokytis šiandien

Šiandien WNXM užfiksuotas $ -1.4057 (-1.45%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

wNXM 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +3.3 (+3.57%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

wNXM 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WNXM rodiklis pasikeitė $ +30.03 (+45.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

wNXM 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +37.83 (+65.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir wNXM (WNXM) pokyčius?

Peržiūrėkite wNXM kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra wNXM (WNXM)

Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They’ve used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance.

wNXM galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų wNXM investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti WNXMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie wNXM mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti wNXM, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

wNXM kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos wNXM (WNXM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų wNXM (WNXM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes wNXM prognozes.

Peržiūrėkite wNXM kainos prognozę dabar!

wNXM (WNXM) Tokenomika

Supratimas apie wNXM (WNXM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WNXMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti wNXM (WNXM)

Ieškote, kaip nusipirkti wNXM? Viskas paprasta ir patogu! wNXM lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

WNXM į vietos valiutas

1 wNXM(WNXM) į VND
2,515,714
1 wNXM(WNXM) į AUD
A$144.356
1 wNXM(WNXM) į GBP
69.788
1 wNXM(WNXM) į EUR
81.26
1 wNXM(WNXM) į USD
$95.6
1 wNXM(WNXM) į MYR
RM403.432
1 wNXM(WNXM) į TRY
3,946.368
1 wNXM(WNXM) į JPY
¥14,053.2
1 wNXM(WNXM) į ARS
ARS$136,182.2
1 wNXM(WNXM) į RUB
8,148.944
1 wNXM(WNXM) į INR
8,439.568
1 wNXM(WNXM) į IDR
Rp1,567,212.864
1 wNXM(WNXM) į KRW
133,146.9
1 wNXM(WNXM) į PHP
5,474.056
1 wNXM(WNXM) į EGP
￡E.4,604.096
1 wNXM(WNXM) į BRL
R$516.24
1 wNXM(WNXM) į CAD
C$131.928
1 wNXM(WNXM) į BDT
11,644.08
1 wNXM(WNXM) į NGN
144,192.524
1 wNXM(WNXM) į COP
$374,901.136
1 wNXM(WNXM) į ZAR
R.1,673.956
1 wNXM(WNXM) į UAH
3,946.368
1 wNXM(WNXM) į VES
Bs14,913.6
1 wNXM(WNXM) į CLP
$91,871.6
1 wNXM(WNXM) į PKR
Rs27,151.356
1 wNXM(WNXM) į KZT
51,536.048
1 wNXM(WNXM) į THB
฿3,040.08
1 wNXM(WNXM) į TWD
NT$2,902.416
1 wNXM(WNXM) į AED
د.إ350.852
1 wNXM(WNXM) į CHF
Fr75.524
1 wNXM(WNXM) į HKD
HK$743.768
1 wNXM(WNXM) į AMD
֏36,529.716
1 wNXM(WNXM) į MAD
.د.م863.268
1 wNXM(WNXM) į MXN
$1,779.116
1 wNXM(WNXM) į SAR
ريال358.5
1 wNXM(WNXM) į PLN
347.984
1 wNXM(WNXM) į RON
лв413.948
1 wNXM(WNXM) į SEK
kr894.816
1 wNXM(WNXM) į BGN
лв159.652
1 wNXM(WNXM) į HUF
Ft32,156.016
1 wNXM(WNXM) į CZK
1,995.172
1 wNXM(WNXM) į KWD
د.ك29.158
1 wNXM(WNXM) į ILS
317.392
1 wNXM(WNXM) į AOA
Kz87,146.092
1 wNXM(WNXM) į BHD
.د.ب36.0412
1 wNXM(WNXM) į BMD
$95.6
1 wNXM(WNXM) į DKK
kr609.928
1 wNXM(WNXM) į HNL
L2,505.676
1 wNXM(WNXM) į MUR
4,355.536
1 wNXM(WNXM) į NAD
$1,680.648
1 wNXM(WNXM) į NOK
kr950.264
1 wNXM(WNXM) į NZD
$160.608
1 wNXM(WNXM) į PAB
B/.95.6
1 wNXM(WNXM) į PGK
K405.344
1 wNXM(WNXM) į QAR
ر.ق347.984
1 wNXM(WNXM) į RSD
дин.9,578.164

wNXM išteklius

Išsamesnei wNXM analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali wNXM svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie wNXM

Kiek wNXM(WNXM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WNXM kaina USD valiuta yra 95.6USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WNXM į USD kaina?
Dabartinė WNXM kaina USD valiuta yra $ 95.6. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra wNXM rinkos kapitalizacija?
WNXM rinkos kapitalizacija yra $ 54.01MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WNXM apyvartoje?
WNXM apyvartoje yra 565.00KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WNXM kaina?
WNXM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 134.14417963USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WNXM kaina?
WNXM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 7.823164130047671USD.
Kokia yra WNXM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WNXM yra $ 55.76KUSD.
Ar WNXM kaina šiais metais kils?
WNXM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WNXM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 14:55:10(UTC+8)

wNXM (WNXM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 WNXM = 95.6 USD

