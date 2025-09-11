wNXM (WNXM) realiojo laiko kaina yra $ 95.6. Per pastarąsias 24 valandas WNXM svyravo nuo žemiausios kainos $ 95.19 iki aukščiausios $ 96.97 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WNXM kaina yra $ 134.14417963, o žemiausia – $ 7.823164130047671.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WNXM per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – -1.45%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
wNXM (WNXM) rinkos informacija
Dabartinė wNXM rinkos kapitalizacija yra $ 54.01M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.76K. WNXM apyvartoje yra 565.00K vienetų, o bendras kiekis siekia 564997.11215509. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 54.01M
wNXM (WNXM) kainos istorija USD
Stebėkite wNXM kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -1.4057
-1.45%
30 dienų
$ +3.3
+3.57%
60 dienų
$ +30.03
+45.79%
90 dienų
$ +37.83
+65.48%
wNXM kainos pokytis šiandien
Šiandien WNXM užfiksuotas $ -1.4057 (-1.45%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
wNXM 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +3.3 (+3.57%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
wNXM 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WNXM rodiklis pasikeitė $ +30.03 (+45.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
wNXM 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +37.83 (+65.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir wNXM (WNXM) pokyčius?
Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They’ve used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance.
