WMT (WMT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas WMT svyravo nuo žemiausios kainos -- iki aukščiausios -- , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WMT kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WMT per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – --. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
WMT (WMT) rinkos informacija
--
----
--
----
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
Dabartinė WMT rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WMT apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --
WMT (WMT) kainos istorija USD
Stebėkite WMT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
No Data
WMT kainos pokytis šiandien
Šiandien WMT užfiksuotas -- (--) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
WMT 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko -- (--), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
WMT 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WMT rodiklis pasikeitė -- (-- ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
WMT 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito -- (--), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Kas yra WMT (WMT)
World Mobile Token is the token powering the World Mobile Network. World Mobile is developing a global hybrid telecoms network using a shared economy model built on blockchain. The use of blockchain in this model enables the removal of intermediaries and a layer of cost. It also enables the rapid expansion of the network thanks to the transparency provided by smart contracts, which allow the participants to have a provable and guaranteed rewards system.
World Mobile is providing a solution to the global problem that nearly half of the world is still not connected, as highlighted by the United Nations. This solution aims to address the affordability issue, as well as the more efficient use of network resources, to enable connectivity to be provided in a more distributed and decentralised manner.
The World Mobile Chain is built on Cardano as a native asset and operates as a layer 1.5 network with node operators that provide decentralised telecommunications services including Communications as a Service, Content as a Service, etc.
WMT galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų WMT investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti WMTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie WMT mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti WMT, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
WMT kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos WMT (WMT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų WMT (WMT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes WMT prognozes.
Supratimas apie WMT (WMT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WMTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti WMT (WMT)
Ieškote, kaip nusipirkti WMT? Viskas paprasta ir patogu! WMT lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
WMT į vietos valiutas
1 WMT(WMT) į VND
₫--
1 WMT(WMT) į AUD
A$--
1 WMT(WMT) į GBP
￡--
1 WMT(WMT) į EUR
€--
1 WMT(WMT) į USD
$--
1 WMT(WMT) į MYR
RM--
1 WMT(WMT) į TRY
₺--
1 WMT(WMT) į JPY
¥--
1 WMT(WMT) į ARS
ARS$--
1 WMT(WMT) į RUB
₽--
1 WMT(WMT) į INR
₹--
1 WMT(WMT) į IDR
Rp--
1 WMT(WMT) į KRW
₩--
1 WMT(WMT) į PHP
₱--
1 WMT(WMT) į EGP
￡E.--
1 WMT(WMT) į BRL
R$--
1 WMT(WMT) į CAD
C$--
1 WMT(WMT) į BDT
৳--
1 WMT(WMT) į NGN
₦--
1 WMT(WMT) į COP
$--
1 WMT(WMT) į ZAR
R.--
1 WMT(WMT) į UAH
₴--
1 WMT(WMT) į VES
Bs--
1 WMT(WMT) į CLP
$--
1 WMT(WMT) į PKR
Rs--
1 WMT(WMT) į KZT
₸--
1 WMT(WMT) į THB
฿--
1 WMT(WMT) į TWD
NT$--
1 WMT(WMT) į AED
د.إ--
1 WMT(WMT) į CHF
Fr--
1 WMT(WMT) į HKD
HK$--
1 WMT(WMT) į AMD
֏--
1 WMT(WMT) į MAD
.د.م--
1 WMT(WMT) į MXN
$--
1 WMT(WMT) į SAR
ريال--
1 WMT(WMT) į PLN
zł--
1 WMT(WMT) į RON
лв--
1 WMT(WMT) į SEK
kr--
1 WMT(WMT) į BGN
лв--
1 WMT(WMT) į HUF
Ft--
1 WMT(WMT) į CZK
Kč--
1 WMT(WMT) į KWD
د.ك--
1 WMT(WMT) į ILS
₪--
1 WMT(WMT) į AOA
Kz--
1 WMT(WMT) į BHD
.د.ب--
1 WMT(WMT) į BMD
$--
1 WMT(WMT) į DKK
kr--
1 WMT(WMT) į HNL
L--
1 WMT(WMT) į MUR
₨--
1 WMT(WMT) į NAD
$--
1 WMT(WMT) į NOK
kr--
1 WMT(WMT) į NZD
$--
1 WMT(WMT) į PAB
B/.--
1 WMT(WMT) į PGK
K--
1 WMT(WMT) į QAR
ر.ق--
1 WMT(WMT) į RSD
дин.--
WMT išteklius
Išsamesnei WMT analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.