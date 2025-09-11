WINR Protocol (WINR) realiojo laiko kaina yra $ 0.0064. Per pastarąsias 24 valandas WINR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00569 iki aukščiausios $ 0.00693 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WINR kaina yra $ 0.14633127912041108, o žemiausia – $ 0.005103836506161984.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WINR per pastarąją valandą pasikeitė +1.58%, per 24 valandas – -1.23%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
WINR Protocol (WINR) rinkos informacija
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 33.77K
$ 33.77K$ 33.77K
$ 5.83M
$ 5.83M$ 5.83M
0.00
0.00 0.00
910,436,702
910,436,702 910,436,702
518,150,658.64224267
518,150,658.64224267 518,150,658.64224267
0.00%
ARB
Dabartinė WINR Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 33.77K. WINR apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 518150658.64224267. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.83M
WINR Protocol (WINR) kainos istorija USD
Stebėkite WINR Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000797
-1.23%
30 dienų
$ +0.00023
+3.72%
60 dienų
$ +0.00039
+6.48%
90 dienų
$ -0.00153
-19.30%
WINR Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien WINR užfiksuotas $ -0.0000797 (-1.23%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
WINR Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00023 (+3.72%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
WINR Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WINR rodiklis pasikeitė $ +0.00039 (+6.48% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
WINR Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00153 (-19.30%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir WINR Protocol (WINR) pokyčius?
WINR is an infrastructure for Gaming frontend operators and gaming providers to build decentralized, trustless and transparent products.
WINR Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų WINR Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti WINRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie WINR Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti WINR Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
WINR Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos WINR Protocol (WINR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų WINR Protocol (WINR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes WINR Protocol prognozes.
Supratimas apie WINR Protocol (WINR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WINRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti WINR Protocol (WINR)
Ieškote, kaip nusipirkti WINR Protocol? Viskas paprasta ir patogu! WINR Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.