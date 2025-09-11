Daugiau apie WINR

WINR Kainos informacija

WINR Baltoji knyga

WINR Oficiali svetainė

WINR Tokenomika

WINR Kainų prognozė

WINR Istorija

WINR pirkimo vadovas

WINRvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

WINR Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

WINR Protocol logotipas

WINR Protocol kaina(WINR)

1 WINR į USD – tiesioginė kaina:

$0.0064
$0.0064$0.0064
-1.23%1D
USD
WINR Protocol (WINR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:54:49(UTC+8)

WINR Protocol (WINR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00569
$ 0.00569$ 0.00569
24 val. žemiausia
$ 0.00693
$ 0.00693$ 0.00693
24 val. aukščiausia

$ 0.00569
$ 0.00569$ 0.00569

$ 0.00693
$ 0.00693$ 0.00693

$ 0.14633127912041108
$ 0.14633127912041108$ 0.14633127912041108

$ 0.005103836506161984
$ 0.005103836506161984$ 0.005103836506161984

+1.58%

-1.23%

-20.00%

-20.00%

WINR Protocol (WINR) realiojo laiko kaina yra $ 0.0064. Per pastarąsias 24 valandas WINR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00569 iki aukščiausios $ 0.00693 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WINR kaina yra $ 0.14633127912041108, o žemiausia – $ 0.005103836506161984.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WINR per pastarąją valandą pasikeitė +1.58%, per 24 valandas – -1.23%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

WINR Protocol (WINR) rinkos informacija

No.4195

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 33.77K
$ 33.77K$ 33.77K

$ 5.83M
$ 5.83M$ 5.83M

0.00
0.00 0.00

910,436,702
910,436,702 910,436,702

518,150,658.64224267
518,150,658.64224267 518,150,658.64224267

0.00%

ARB

Dabartinė WINR Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 33.77K. WINR apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 518150658.64224267. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.83M

WINR Protocol (WINR) kainos istorija USD

Stebėkite WINR Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000797-1.23%
30 dienų$ +0.00023+3.72%
60 dienų$ +0.00039+6.48%
90 dienų$ -0.00153-19.30%
WINR Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien WINR užfiksuotas $ -0.0000797 (-1.23%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

WINR Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00023 (+3.72%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

WINR Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WINR rodiklis pasikeitė $ +0.00039 (+6.48% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

WINR Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00153 (-19.30%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir WINR Protocol (WINR) pokyčius?

Peržiūrėkite WINR Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra WINR Protocol (WINR)

WINR is an infrastructure for Gaming frontend operators and gaming providers to build decentralized, trustless and transparent products.

WINR Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų WINR Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti WINRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie WINR Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti WINR Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

WINR Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos WINR Protocol (WINR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų WINR Protocol (WINR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes WINR Protocol prognozes.

Peržiūrėkite WINR Protocol kainos prognozę dabar!

WINR Protocol (WINR) Tokenomika

Supratimas apie WINR Protocol (WINR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WINRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti WINR Protocol (WINR)

Ieškote, kaip nusipirkti WINR Protocol? Viskas paprasta ir patogu! WINR Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

WINR į vietos valiutas

1 WINR Protocol(WINR) į VND
168.416
1 WINR Protocol(WINR) į AUD
A$0.009664
1 WINR Protocol(WINR) į GBP
0.004672
1 WINR Protocol(WINR) į EUR
0.00544
1 WINR Protocol(WINR) į USD
$0.0064
1 WINR Protocol(WINR) į MYR
RM0.027008
1 WINR Protocol(WINR) į TRY
0.264192
1 WINR Protocol(WINR) į JPY
¥0.9408
1 WINR Protocol(WINR) į ARS
ARS$9.1168
1 WINR Protocol(WINR) į RUB
0.540736
1 WINR Protocol(WINR) į INR
0.564992
1 WINR Protocol(WINR) į IDR
Rp104.918016
1 WINR Protocol(WINR) į KRW
8.9136
1 WINR Protocol(WINR) į PHP
0.366464
1 WINR Protocol(WINR) į EGP
￡E.0.308224
1 WINR Protocol(WINR) į BRL
R$0.03456
1 WINR Protocol(WINR) į CAD
C$0.008832
1 WINR Protocol(WINR) į BDT
0.77952
1 WINR Protocol(WINR) į NGN
9.653056
1 WINR Protocol(WINR) į COP
$25.097984
1 WINR Protocol(WINR) į ZAR
R.0.112064
1 WINR Protocol(WINR) į UAH
0.264192
1 WINR Protocol(WINR) į VES
Bs0.9984
1 WINR Protocol(WINR) į CLP
$6.1504
1 WINR Protocol(WINR) į PKR
Rs1.817664
1 WINR Protocol(WINR) į KZT
3.450112
1 WINR Protocol(WINR) į THB
฿0.20352
1 WINR Protocol(WINR) į TWD
NT$0.194304
1 WINR Protocol(WINR) į AED
د.إ0.023488
1 WINR Protocol(WINR) į CHF
Fr0.005056
1 WINR Protocol(WINR) į HKD
HK$0.049792
1 WINR Protocol(WINR) į AMD
֏2.445504
1 WINR Protocol(WINR) į MAD
.د.م0.057792
1 WINR Protocol(WINR) į MXN
$0.119104
1 WINR Protocol(WINR) į SAR
ريال0.024
1 WINR Protocol(WINR) į PLN
0.023296
1 WINR Protocol(WINR) į RON
лв0.027712
1 WINR Protocol(WINR) į SEK
kr0.059904
1 WINR Protocol(WINR) į BGN
лв0.010688
1 WINR Protocol(WINR) į HUF
Ft2.152704
1 WINR Protocol(WINR) į CZK
0.133568
1 WINR Protocol(WINR) į KWD
د.ك0.001952
1 WINR Protocol(WINR) į ILS
0.021248
1 WINR Protocol(WINR) į AOA
Kz5.834048
1 WINR Protocol(WINR) į BHD
.د.ب0.0024128
1 WINR Protocol(WINR) į BMD
$0.0064
1 WINR Protocol(WINR) į DKK
kr0.040832
1 WINR Protocol(WINR) į HNL
L0.167744
1 WINR Protocol(WINR) į MUR
0.291584
1 WINR Protocol(WINR) į NAD
$0.112512
1 WINR Protocol(WINR) į NOK
kr0.063616
1 WINR Protocol(WINR) į NZD
$0.010752
1 WINR Protocol(WINR) į PAB
B/.0.0064
1 WINR Protocol(WINR) į PGK
K0.027136
1 WINR Protocol(WINR) į QAR
ر.ق0.023296
1 WINR Protocol(WINR) į RSD
дин.0.641216

WINR Protocol išteklius

Išsamesnei WINR Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali WINR Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie WINR Protocol

Kiek WINR Protocol(WINR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WINR kaina USD valiuta yra 0.0064USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WINR į USD kaina?
Dabartinė WINR kaina USD valiuta yra $ 0.0064. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra WINR Protocol rinkos kapitalizacija?
WINR rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WINR apyvartoje?
WINR apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WINR kaina?
WINR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.14633127912041108USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WINR kaina?
WINR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.005103836506161984USD.
Kokia yra WINR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WINR yra $ 33.77KUSD.
Ar WINR kaina šiais metais kils?
WINR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WINR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:54:49(UTC+8)

WINR Protocol (WINR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

WINR-į-USD skaičiuoklė

Suma

WINR
WINR
USD
USD

1 WINR = 0.0064 USD

Prekiauti WINR

WINRUSDT
$0.0064
$0.0064$0.0064
-1.23%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis