WINR Protocol (WINR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite WINR Protocol kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WINR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte WINR Protocol kainą
%

Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

WINR Protocol kainos prognozė
$0.00749
$0.00749$0.00749
+21.98%
USD
Faktinis
Prognozė
WINR Protocol Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

WINR Protocol (WINR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, WINR Protocol galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.00749 prekybos kainą 2025 m.

WINR Protocol (WINR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, WINR Protocol galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.007864 prekybos kainą 2026 m.

WINR Protocol (WINR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WINR ateities kaina yra $ 0.008257 su 10.25% augimo norma.

WINR Protocol (WINR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WINR ateities kaina yra $ 0.008670 su 15.76% augimo norma.

WINR Protocol (WINR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WINR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.009104, o augimo norma – 21.55%.

WINR Protocol (WINR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WINR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.009559, o augimo norma – 27.63%.

WINR Protocol (WINR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. WINR Protocol kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.015571 prekybos kainą.

WINR Protocol (WINR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. WINR Protocol kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.025363 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.00749
    0.00%
  • 2026
    $ 0.007864
    5.00%
  • 2027
    $ 0.008257
    10.25%
  • 2028
    $ 0.008670
    15.76%
  • 2029
    $ 0.009104
    21.55%
  • 2030
    $ 0.009559
    27.63%
  • 2031
    $ 0.010037
    34.01%
  • 2032
    $ 0.010539
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.011066
    47.75%
  • 2034
    $ 0.011619
    55.13%
  • 2035
    $ 0.012200
    62.89%
  • 2036
    $ 0.012810
    71.03%
  • 2037
    $ 0.013450
    79.59%
  • 2038
    $ 0.014123
    88.56%
  • 2039
    $ 0.014829
    97.99%
  • 2040
    $ 0.015571
    107.89%
Trumpalaikės WINR Protocol kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.00749
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.007491
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.007497
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.007520
    0.41%
WINR Protocol (WINR) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma WINR kaina yra $0.00749. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

WINR Protocol (WINR) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė WINR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.007491. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

WINR Protocol (WINR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WINR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.007497. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

WINR Protocol (WINR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WINR kaina yra $0.007520. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė WINR Protocol kainų statistika

$ 0.00749
$ 0.00749$ 0.00749

+21.98%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 36.86K
$ 36.86K$ 36.86K

--

Naujausia WINR kaina yra $ 0.00749. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +21.98%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 36.86K.
Be to, WINR turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

WINR Protocol istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje WINR Protocol, dabartinė WINR Protocol kaina yra 0.00749USD. Apyvartinė WINR Protocol (WINR) pasiūla yra 0.00 WINR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.18%
    $ 0.001140
    $ 0.00755
    $ 0.00603
  • 7 dienos
    0.07%
    $ 0.000480
    $ 0.00755
    $ 0.00569
  • 30 dienų
    0.19%
    $ 0.001200
    $ 0.00822
    $ 0.00559
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas WINR Protocol kaina pasikeitė $0.001140, atspindinti 0.18% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas WINR Protocol buvo prekiaujama aukščiausia $0.00755 ir žemiausia $0.00569. Kainos pokytis buvo 0.07%. Ši naujausia tendencija parodo WINR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį WINR Protocol įvyko 0.19%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.001200 vertę. Tai rodo, kad WINR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą WINR Protocol kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą WINR kainų istoriją

Kaip veikia WINR Protocol (WINR) kainų prognozės modulis?

WINR Protocol Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WINR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius WINR Protocol ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WINR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti WINR Protocol kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WINR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WINR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą WINR Protocol potencialą.

Kodėl WINR kainų prognozė yra svarbi?

WINR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WINR dabar?
Pagal jūsų prognozes, WINR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WINR kainų prognozė?
Remiantis WINR Protocol (WINR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WINR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WINR 2026 m.?
1 vieneto WINR Protocol (WINR) kaina šiandien yra $0.00749. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WINR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WINR kaina 2027 m.?
WINR Protocol (WINR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WINR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WINR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, WINR Protocol (WINR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WINR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, WINR Protocol (WINR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WINR 2030 m.?
1 vieneto WINR Protocol (WINR) kaina šiandien yra $0.00749. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WINR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WINR kainų prognozė 2040 metams?
WINR Protocol (WINR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WINR kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.