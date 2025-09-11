WING (WING) realiojo laiko kaina yra $ 0.1294. Per pastarąsias 24 valandas WING svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1275 iki aukščiausios $ 0.1331 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WING kaina yra $ 140.806207937, o žemiausia – $ 0.0706085391929573.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WING per pastarąją valandą pasikeitė -0.08%, per 24 valandas – -0.99%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
WING (WING) rinkos informacija
Dabartinė WING rinkos kapitalizacija yra $ 674.08K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.81K. WING apyvartoje yra 5.21M vienetų, o bendras kiekis siekia 7638124.86998927. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.29M
WING (WING) kainos istorija USD
Stebėkite WING kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.001294
-0.99%
30 dienų
$ -0.0275
-17.53%
60 dienų
$ -0.0634
-32.89%
90 dienų
$ -0.0641
-33.13%
WING kainos pokytis šiandien
Šiandien WING užfiksuotas $ -0.001294 (-0.99%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
WING 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0275 (-17.53%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
WING 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WING rodiklis pasikeitė $ -0.0634 (-32.89% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
WING 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0641 (-33.13%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.
