WING logotipas

WING kaina(WING)

1 WING į USD – tiesioginė kaina:

$0.1294
$0.1294$0.1294
-0.99%1D
USD
WING (WING) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 12:25:04(UTC+8)

WING (WING) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1275
$ 0.1275$ 0.1275
24 val. žemiausia
$ 0.1331
$ 0.1331$ 0.1331
24 val. aukščiausia

$ 0.1275
$ 0.1275$ 0.1275

$ 0.1331
$ 0.1331$ 0.1331

$ 140.806207937
$ 140.806207937$ 140.806207937

$ 0.0706085391929573
$ 0.0706085391929573$ 0.0706085391929573

-0.08%

-0.99%

-6.03%

-6.03%

WING (WING) realiojo laiko kaina yra $ 0.1294. Per pastarąsias 24 valandas WING svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1275 iki aukščiausios $ 0.1331 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WING kaina yra $ 140.806207937, o žemiausia – $ 0.0706085391929573.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WING per pastarąją valandą pasikeitė -0.08%, per 24 valandas – -0.99%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

WING (WING) rinkos informacija

No.2342

$ 674.08K
$ 674.08K$ 674.08K

$ 55.81K
$ 55.81K$ 55.81K

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

5.21M
5.21M 5.21M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

7,638,124.86998927
7,638,124.86998927 7,638,124.86998927

52.09%

2020-09-15 00:00:00

ONT

Dabartinė WING rinkos kapitalizacija yra $ 674.08K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.81K. WING apyvartoje yra 5.21M vienetų, o bendras kiekis siekia 7638124.86998927. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.29M

WING (WING) kainos istorija USD

Stebėkite WING kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001294-0.99%
30 dienų$ -0.0275-17.53%
60 dienų$ -0.0634-32.89%
90 dienų$ -0.0641-33.13%
WING kainos pokytis šiandien

Šiandien WING užfiksuotas $ -0.001294 (-0.99%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

WING 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0275 (-17.53%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

WING 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WING rodiklis pasikeitė $ -0.0634 (-32.89% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

WING 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0641 (-33.13%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir WING (WING) pokyčius?

Peržiūrėkite WING kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra WING (WING)

Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

WING galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų WING investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti WINGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie WING mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti WING, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

WING kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos WING (WING) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų WING (WING) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes WING prognozes.

Peržiūrėkite WING kainos prognozę dabar!

WING (WING) Tokenomika

Supratimas apie WING (WING) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WINGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti WING (WING)

Ieškote, kaip nusipirkti WING? Viskas paprasta ir patogu! WING lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

WING į vietos valiutas

1 WING(WING) į VND
3,405.161
1 WING(WING) į AUD
A$0.195394
1 WING(WING) į GBP
0.094462
1 WING(WING) į EUR
0.10999
1 WING(WING) į USD
$0.1294
1 WING(WING) į MYR
RM0.546068
1 WING(WING) į TRY
5.341632
1 WING(WING) į JPY
¥19.0218
1 WING(WING) į ARS
ARS$184.3303
1 WING(WING) į RUB
10.9343
1 WING(WING) į INR
11.405316
1 WING(WING) į IDR
Rp2,121.311136
1 WING(WING) į KRW
179.721072
1 WING(WING) į PHP
7.393916
1 WING(WING) į EGP
￡E.6.229316
1 WING(WING) į BRL
R$0.69876
1 WING(WING) į CAD
C$0.178572
1 WING(WING) į BDT
15.76092
1 WING(WING) į NGN
195.172726
1 WING(WING) į COP
$507.449864
1 WING(WING) į ZAR
R.2.263206
1 WING(WING) į UAH
5.341632
1 WING(WING) į VES
Bs20.1864
1 WING(WING) į CLP
$124.3534
1 WING(WING) į PKR
Rs36.750894
1 WING(WING) į KZT
69.756952
1 WING(WING) į THB
฿4.112332
1 WING(WING) į TWD
NT$3.92729
1 WING(WING) į AED
د.إ0.474898
1 WING(WING) į CHF
Fr0.102226
1 WING(WING) į HKD
HK$1.006732
1 WING(WING) į AMD
֏49.445034
1 WING(WING) į MAD
.د.م1.168482
1 WING(WING) į MXN
$2.405546
1 WING(WING) į SAR
ريال0.48525
1 WING(WING) į PLN
0.471016
1 WING(WING) į RON
лв0.560302
1 WING(WING) į SEK
kr1.20989
1 WING(WING) į BGN
лв0.216098
1 WING(WING) į HUF
Ft43.495222
1 WING(WING) į CZK
2.699284
1 WING(WING) į KWD
د.ك0.039467
1 WING(WING) į ILS
0.429608
1 WING(WING) į AOA
Kz118.389354
1 WING(WING) į BHD
.د.ب0.0487838
1 WING(WING) į BMD
$0.1294
1 WING(WING) į DKK
kr0.825572
1 WING(WING) į HNL
L3.391574
1 WING(WING) į MUR
5.8877
1 WING(WING) į NAD
$2.274852
1 WING(WING) į NOK
kr1.284942
1 WING(WING) į NZD
$0.217392
1 WING(WING) į PAB
B/.0.1294
1 WING(WING) į PGK
K0.548656
1 WING(WING) į QAR
ر.ق0.471016
1 WING(WING) į RSD
дин.12.960704

Išsamesnei WING analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali WING svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie WING

Kiek WING(WING) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WING kaina USD valiuta yra 0.1294USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WING į USD kaina?
Dabartinė WING kaina USD valiuta yra $ 0.1294. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra WING rinkos kapitalizacija?
WING rinkos kapitalizacija yra $ 674.08KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WING apyvartoje?
WING apyvartoje yra 5.21MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WING kaina?
WING pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 140.806207937USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WING kaina?
WING pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0706085391929573USD.
Kokia yra WING prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WING yra $ 55.81KUSD.
Ar WING kaina šiais metais kils?
WING šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WING kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 12:25:04(UTC+8)

WING (WING) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

