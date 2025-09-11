WHY (WHY) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000003105. Per pastarąsias 24 valandas WHY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000002757 iki aukščiausios $ 0.00000003501 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WHY kaina yra $ 0.000000384320959526, o žemiausia – $ 0.000000011542598487.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WHY per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
WHY (WHY) rinkos informacija
No.1065
$ 13.04M
$ 13.04M$ 13.04M
$ 620.64
$ 620.64$ 620.64
$ 13.04M
$ 13.04M$ 13.04M
420.00T
420.00T 420.00T
420,000,000,000,000
420,000,000,000,000 420,000,000,000,000
420,000,000,000,000
420,000,000,000,000 420,000,000,000,000
100.00%
BSC
Dabartinė WHY rinkos kapitalizacija yra $ 13.04M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 620.64. WHY apyvartoje yra 420.00T vienetų, o bendras kiekis siekia 420000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.04M
WHY (WHY) kainos istorija USD
Stebėkite WHY kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000000000682
+0.22%
30 dienų
$ -0.00000000083
-2.61%
60 dienų
$ +0.00000000119
+3.98%
90 dienų
$ -0.00000000268
-7.95%
WHY kainos pokytis šiandien
Šiandien WHY užfiksuotas $ +0.0000000000682 (+0.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
WHY 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000000083 (-2.61%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
WHY 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WHY rodiklis pasikeitė $ +0.00000000119 (+3.98% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
WHY 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00000000268 (-7.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir WHY (WHY) pokyčius?
Why? an Elephant, Bipolar. RAMPAGE after FOMO (In the dream). Dancing and Happi all the daytime.(In real life)
WHY galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų WHY investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti WHYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie WHY mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti WHY, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
WHY kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos WHY (WHY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų WHY (WHY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes WHY prognozes.
Supratimas apie WHY (WHY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WHYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti WHY (WHY)
Ieškote, kaip nusipirkti WHY? Viskas paprasta ir patogu! WHY lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.