Cashaa (CAS) realiojo laiko kaina yra $ 0.001442. Per pastarąsias 24 valandas CAS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001435 iki aukščiausios $ 0.001466 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CAS kaina yra $ 0.22902704, o žemiausia – $ 0.000986640148312823.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CAS per pastarąją valandą pasikeitė -0.07%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Cashaa (CAS) rinkos informacija
No.2013
$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M
$ 18.75K
$ 18.75K$ 18.75K
$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M
1.00B
1.00B 1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
100.00%
2020-05-08 00:00:00
$ 0.02
$ 0.02$ 0.02
BSC
Dabartinė Cashaa rinkos kapitalizacija yra $ 1.44M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 18.75K. CAS apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.44M
Cashaa (CAS) kainos istorija USD
Stebėkite Cashaa kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.000337
-18.95%
60 dienų
$ -0.000962
-40.02%
90 dienų
$ +0.000027
+1.90%
Cashaa kainos pokytis šiandien
Šiandien CAS užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Cashaa 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000337 (-18.95%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Cashaa 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CAS rodiklis pasikeitė $ -0.000962 (-40.02% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Cashaa 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000027 (+1.90%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Cashaa (CAS) pokyčius?
Cashaa is the largest crypto-friendly neo-bank based in the UK banking hundreds of crypto businesses. It is started in 2016, as a P2P cash transfer service from the UK to Asia and Africa (CashAA), using Bitcoin. In late 2017 Cashaa decided to solve the banking issue for the entire crypto industry. Now they are ready with a crypto-friendly banking platform for old and new money.
Cashaa galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Cashaa investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti CASstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Cashaa mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Cashaa, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Cashaa kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Cashaa (CAS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cashaa (CAS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cashaa prognozes.
Supratimas apie Cashaa (CAS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CASišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Cashaa (CAS)
Ieškote, kaip nusipirkti Cashaa? Viskas paprasta ir patogu! Cashaa lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.